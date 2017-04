Vicuña hará de Eva Perón en el teatro y hay polémica

12/04/2017 -

Benjamín Vicuña (38) encarnará a Eva Perón en el teatro Cervantes, y la noticia sorprendió a una buena parte del público argentino. No sólo porque es un hombre, sino porque es chileno. Ante esta polémica, Alejandro Tantanián, director del teatro, explicó por qué se eligió a un hombre y a un extranjero para interpretar a una figura tan importante en la historia argentina.

"La obra plantea un juego con Eva Perón, no se trata de un docudrama. Trabaja sobre el ícono, sobre todo lo que se ve en Eva Perón como modelo, figura pública. Y trabaja en la farsa política, que por ahí trabajan mucho los ingleses, caricaturas de Margaret Thatcher. Copi trabaja sobre esa línea, por la cual la idea no falta para nada el respeto", explicó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, durante el ciclo radial Por Si Las Moscas, sobre el texto del fallecido escritor argentino Raúl Damonte Botana, conocido como Copi.

La caricatura

"Él trabajó sobre esa línea, sobre la caricatura de lo que pueden ser los políticos", añadió el prestigioso director argentino.

"Tenía que ser un hombre para el rol, y era necesario que fuera alguien con cierto conocimiento popular. Porque además de ver que es un hombre, se sepa que es Benjamín Vicuña, que hace de Eva. Otra máscara más. Alguien que nunca se va a transformar en Eva porque su persona se pone delante del personaje".

Y remarcó: "La idea es que se note que no es Eva Perón, que la búsqueda no es que el actor se trasforme en Eva Perón, sino que la represente".

Nada de polémica

Sobre la polémica que se generó desde que se supo que el actor chileno hará de Evita, manifestó: "Desde el punto de vista de la programación del teatro, no ha habido ninguna voluntad de generar ninguna polémica, por prensa o ruido".

Añadió: "Esto se filtró de una manera incompleta, que no permitió entender la totalidad del tema. Que ahora les estoy diciendo. Pero iba a ser en un momento más cercano al estreno, en julio, porque a Vicuña le publicaron una información off the récord".

Según el director del Cervantes, Vicuña se sometió "a un casting entre 30 o 40 personas y fue uno de los actores pre-seleccionados que hizo una prueba de casi de tres horas y media, a solas, en función de lo que había que hacer para buscar si era o no su rol".

"Que sea un hombre el que interprete a Evita es un pedido del autor, y, al respecto, Tantanián, agregó: "No es ver a Eva Perón como la vimos a Esther Goris, desde la homogeneización, la compenetración, de la actriz con el rol, sino que la idea es ver la personalización de la representación teatral, como si se pusieran una máscara de Eva Perón".