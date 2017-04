"Sálvese quien pueda" levanta el telón en Las Termas

12/04/2017 -

"Sálvese quien pueda" es la comedia que, mañana, abrirá la temporada teatral 2017 de Las Termas.

Con funciones el jueves, viernes, sábado y domingo, en el Centro Cultural Gral. San Martín, esta pieza dará el puntapié inicial de lo que será el posterior desembarco de numerosos elencos argentinos a lo largo de este año. Esta comedia está protagonizada por Emilio Disi, Florencia de la Ve, Osvaldo Laport, Sebastián Almada y Federico Bal.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Almada habló de su rol en esta pieza que causó sensación en el verano pasado en la ciudad cordobesa de Carlos Paz.

-Si en "Enredados", anterior éxito, tu personaje era disparador de situaciones, ¿cuál es el rol que cumples en "Sálvese quien pueda"?

-El personaje no tiene nada que ver con el de "Enredados" pero sí el rol. En "Enredados", mi personaje confundía las cosas. En tanto, ahora, mi personaje en "Sálvese quien pueda", que es un empleado de una clínica de cirugía estética y tiene como jefa a Florencia de la Ve, arma los quilombos pero sabiendo los quilombos que va a armar. Como es una clínica medio trucha, ellos pergeñan todo. Mi personaje de "Sálvese quien pueda", como en "Enredados", está saliendo y entrando todo el tiempo y eso me divierte mucho porque estoy toda la obra trabajando y no tengo baches.

-¿Qué representan para vos estos planteos escénicos de sostener una comedia?

-Básicamente, acepto el desafío del personaje porque es así el personaje. Si me ofrecieran una obra donde tengo que estar dos minutos, salir, quedarme media hora afuera, no lo aceptaría no por hacerme el genio sino porque me encanta crear situaciones de humor.

-¿Cómo ha sido tu participación en el proceso creativo de "Sálvese quien pueda"?

-La obra, si bien tiene autores, la creamos un poco entre todos. desde el principio, desde que nos sentamos a crear la idea con los productores y los dos autores, yo fuí parte de esas charlas y tiré muchas ideas. El hecho de hacer una clínica no salió de parte de uno sino de una charla entre todos.

-Disi enfatizó en una entrevista que le hizo EL LIBERAL que en "Sálvese quien pueda" la crítica está puesta en las cirugías estéticas.

-El primer mensaje, no subliminal sino directo, es hacer reír al público. La gente se ríe sin parar desde el principio hasta el final de la obra. Detrás de todo esto hay un mensaje. No nos estamos riendo de lo que pasa con esas clínicas que, a veces operan con mala praxis, pero sí estamos mostrando un poco la realidad de hoy, de que hay muchas clínicas buenas y otras que no son tantas, y ésta no es tan buena; en ésta son todos truchos los que están adentro.