Gómez: “No quería jugar más, yo quería trabajar y ayudar a mi familia"

Fotos El santiagueño Gómez durante su paso por la Selección Argentina

Hoy 12:02 -

José Luis Gómez es de esos jugadores corajudos y con mucho sacrificio, sumados a una importante velocidad y una interesante habilidad a la hora de pasar al ataque. Pero cuando se enfrenta a los micrófonos a los micrófonos, el lateral derecho es vergonzoso y tímido; quizás sea por la humildad que lo caracteriza o tal vez sea por la difícil infancia que debió atravesar en Santiago del Estero.

“Mi papá tenía una escuelita para ayudar a los chicos que andaban en la calle metidos con la droga; con 50 centavos nos llevaba en una camioneta y jugábamos un campeonato. Algunos chicos no tenían, porque 50 centavos era mucho, y mi viejo les decía: ‘vamos igual'”, sostuvo el defensor en una entrevista realizada con El Equipo Deportea.

También contó que “jugaba en el club El Albito desde los 8 años, mi familia no tenía para pagar los viajes y entre los padres me ayudaban. Me compraban el conjunto del equipo y me llevaban, mi viejo me daba 100 pesos que para mí era un montón. Yo me iba con esos 100 pesos y volvía con esos 100 pesos, los cuidaba mucho. Después volvía acá y me compraba de todo, un alfajor costaba 25 centavos, pero cuidaba mucho la plata que me podía dar mi viejo”.

En relación a una historia donde Gómez no oculta la pobreza que atravesaba la familia, el santiagueño expresó: “Siempre había algún compañero al que no le gustaba la comida o no comía por algo y yo le decía si me la podía dar a mí, la guardaba en la mochila y se la llevaba a mis hermanitos cuando volvía”.

Al llegar a Buenos Aires, y viendo que en Quilmes las oportunidades no se le daban, Gómez hasta pensó en dejar el fútbol: “No quería jugar más, yo quería trabajar. Estaba un poquito grande, quería tener mi plata y ayudar a mi familia que lo necesitaba. Nosotros somos muchos hermanos y el único que trabajaba era mi papá”. Entonces, el santiagueño comenzó a descargar telas de los camiones para los comercios de Flores y cobraba 400 pesos que iban directo a la vaquita familiar.

Un tiempo después, su hermano mayor lo aconsejó y el fútbol volvió a ser su trabajo con la llegada a Racing: “La primera vez que me dijeron que iba a concentrar, me dieron un bolso lleno de ropa, el utilero me dijo que me la probara a ver si me andaba. Yo dije muchas gracias, vi lo que tenía y no lo podía creer ¡Toda esa ropa para mí!”,

“A mis cinco hermanos más chicos les compro las cosas para el colegio, las zapatillas, la ropa, me encargo yo. Mi viejo todavía va a comprar a Once o a La Salada, yo si es por mi voy todos los días a Once. Me compro la ropa ahí, a veces me doy mis gustos en las grandes marcas de ropa, pero soy más de ir a Once a Pompeya que la ropa está más barata y también le compro a mis hermanos“, comentó luego el lateral, concluyendo: “En mi casa se comía o al mediodía o a la noche. Si comías al mediodía, a la noche una taza de té con pan. Cuando yo llegué acá lo primero que hice con el sueldo fue decirles a mis hermanos que se comía al mediodía y a la noche. Era así, con lo que podía iba al supermercado y compraba todo para casa y ahora se come al mediodía y a la noche”.