Fotos El desagarrador audio que reveló la verdad de los abusos a Florencia Di Marco

Hoy 12:24 -

En las últimas horas se dio a conocer el audio que fue determinante para que la fiscal de la causa de Florencia Di Marco solicite la detención de la madre, Carina Di Marco. El imputado por el asesinato es su padrastro, Lucas Gómez y la madre está detenida por encubrir los abusos a los que era sometida la pequeña.

El tremendo testimonio de una docente da cuenta de que le había advertido de la situación a la madre de Florencia, quien le había contestado que no le haga caso porque "la nena es muy mentirosa".

La docente, de nombre Adriana, sospechaba del padrastro, incluso un año antes del trágico final: "Ojalá no le haya pasado nada pero el infeliz del padrastro seguro tiene algo que ver. Él la acariciaba, Florencia nos contó que se metía a la pieza y se fijaba si estaba tapada o no y la manoseaba. Cuando le dijimos a la madre, nos dijo que Florencia mentía, que la nena era muy mentirosa. Y que el novio de ella la quería mucho, por eso la cuidaba tanto", señala Adriana en el audio.

"A mí me da mala espina el padrastro este. Pobre niña, porque era tan dulce, tímida, y confiaba mucho en nosotros. Me da mucha impotencia pero seguro tiene algo que ver el padrastro. Ojalá que me equivoque y la nena esté bien", concluye el audio que muestra que la madre de Florencia conocía los abusos y no hizo nada al respecto.