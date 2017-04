Sureda tildó a Aranguren de autoritario

Fotos José Luis Sureda era, hasta ayer, secretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía

Hoy 13:29 -

José Luis Sureda era, hasta ayer, secretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía. El funcionario renunció con una dura carta en la que explicitó su pelea con el titular de la cartera, Juan José Aranguren, a quien calificó de autoritario.

"Con el paso del tiempo fui sintiendo que cada vez estábamos más lejos. Fui entendiendo que la diversidad de opiniones es para Usted un problema muy difícil de resolver, y que las decisiones que pensábamos tomar iban quedando en el camino, víctimas de la coyuntura del cortísimo plazo que pasaban a ser los nuevos objetivos, fijados extra muros", escribió Sureda.

"La distancia entre mis convicciones y su estilo de gestión llegó a ser tan grande que me enfreté a un dilema de hierro. O mis convicciones o su autoristarismo", prosiguió el hasta ayer funcionario.

Sureda contó que ayer, el periodista Taos Turner, corresponsal en el país del diario estadounidense The Wall Street Journal, fue al Ministerio a entrevistarlo, pero no se le permitió el acceso. "Turner, periodista, pero sobre todas las cosas mi amigo, vino a visitarme para hacerme algunas preguntas totalmente técnicas sobre los hidrocarburos no convencionales y, por intermedio de su hombre de prensa, Usted no le permitió el ingreso", escribió en su carta de renuncia.

"Si Usted cree que la libertad ajena es un bien transable que Usted puede arbitrar a su gusto, debo decirle que no estoy ade acuerdo", prosiguió el hasta ayer funcionario. "Jamás podrá Usted gestionar con éxito sin un equipo. Y sin confianza ni respeto, no hay equipo", finalizó.

En el Ministerio de Energía confirmaron la veracidad de la carta, pero declinaron de hacer comentarios.