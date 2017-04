Un pequeño bailarín de ritmos latinos chino es furor en YouTube

Fotos CAPTURA DE VIDEO

He Xiongfei tiene 10 años es un increíble bailarín de ritmos latinos que deslumbró en un programa de talentos "Little Big Shots" de Estados Unidos conducido por Steve Harvey, donde fue entrevistado y al finalizar bailó al ritmo de "Let´s get Loud" de Jennifer Lopez.

El joven que es conocido como "El Gordito de la danza latina", contó que aprendió el baile latino con el propósito de perder peso. Pero después de aprenderlo, se dio cuenta que era su gran pasión.

