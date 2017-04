La Gobernadora visitó a las familias evacuadas del departamento Avellaneda

Fotos La gobernadora dialogó con los vecinos de Avellaneda.

12/04/2017 -

Durante las primeras horas de la mañana, la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora recorrió zonas y visitó a las familias evacuadas por el desborde del río Dulce en la zona del departamento Avellaneda. Estuvo presente en los Parajes de Punta Corral, Tio Alto y Toro Pan, en donde escuchó las necesidades y observó la situación de las familias afectadas y se puso a disposición para brindarles toda la ayuda necesaria para salir delante de la difícil situación.

Al llegar al paraje de Punta Corral, la Dra. Claudia de Zamora se dirigió a la escuela N° 213 en donde observó y se interiorizó de la situación de las 10 familias evacuadas de los Parajes de Tio Alto y San José, entre las que se encuentran 61 personas, con 41 niños y 20 adultos.

Acompañando a la Gobernadora estuvieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Daives, el subsecretario de Desarrollo Social, CPN. Cristian Mansilla, el subsecretario de Infraestructura de Desarrollo Social, Arq. Osvaldo Fernández y el subsecretario de Defensa Civil, Mario Guzmán. Además en su recorrido a la Gobernadora estuvo acompañada por el Comisionado de Tusca Pozo, Fabián Puntano.

Durante su visita, la Mandataria además dialogó con el personal del Ministerio de Salud que se hizo presente en el lugar para brindarles atención a los evacuados, allí observó el trabajo que llevan adelante también los miembros del área de vacunación, ya que a raíz de los problemas del desborde del río Dulce los vecinos se encuentran en constante peligro, más aún los niños.

En este sentido, la Titular del Poder Ejecutivo Provincial les comunicó a los vecinos que en horarios de la tarde se hará presente el camión de Salud, para realizar el respectivo operativo a los evacuados, y también la Gobernadora les dijo que el jueves por la mañana se hará presente el Ministro de Salud, Dr. Luis Martínez para escuchar y solucionar todos los temas referidos a la salud y brindarle un mejor bienestar a los vecinos.

“Gracias por venir, la necesitábamos” fue el agradecimiento espontáneo de los vecinos al dialogar con la Gobernadora durante su visita en Punta Corral.

También, las familias afectadas le contaron a la Gobernadora que “el río no crecía así desde hace más de treinta años”.

La Dra. Claudia de Zamora escuchó con atención la delicada situación que vivió cada uno ante el desborde, y poniéndose en lugar de los vecinos, remarcó que mediante un trabajo en conjunto, con paciencia y mucha responsabilidad, las pérdidas materiales serán retribuidas.

Seguidamente, la Mandataria Provincial junto con la Comitiva se trasladó al Paraje de Tío Alto, en donde se encuentran las familias evacuadas del paraje Toro Pan.

La Gobernadora estuvo junto con Ester Peralta, una de las ciudadanas que perdió toda su casa y sus animales por el desborde del río. Ester le fue comentando a la Dra. Claudia de Zamora su situación, “la verdad que le agradezco mucho su presencia Gobernadora” remarcó. “En este momento mi hija se encuentra conmigo –añadió la ciudadana- pero en total somos siete de mi familia y la verdad que perdimos todos, es una situación angustiante en la que ya llevamos cuatro días y tres noches”.

Entre lágrimas y entre los brazos de la Gobernadora, Ester recordó el desagradable momento que le toco vivir, “lamentablemente perdimos toda la casita, con techo de paja y paredes de barro”, y agregó, “estamos durmiendo todos juntos, yo con mi marido y mi hija con sus hijos y a eso hay que sumarle también la pérdida de animales que poseíamos”.

“No me tienen que agradecer nada”, relató la Máxima autoridad provincial al escuchar el pesar que le tocó vivir a Ester y su familia, como a tantas familias del departamento Avellaneda. “Lamento estas circunstancias de la naturaleza, del tiempo, que no lo manejamos los seres humanos y lamentablemente lo han sufrido ustedes”, dijo la Dra. Claudia de Zamora para agregar “Aquí estamos para acompañarlos, para ayudarlos, para asistirlos y ahora para buscar la solución”, señaló.

“Basta de ranchos, vamos a construir viviendas de material”, dijo luego en alusión al relevamiento de todas las familias que se va a realizar para poder brindarles un techo digno.

Seguidamente, otra de las afectadas, Delia Peralta, representante de la comunidad Indígena Tonocote de Tio Alto, destacó que “es la primera vez que una Gobernadora se ha hecho presente en este lugar. Estamos enormemente agradecidos en nombre de toda mi comunidad” subrayó luego. “Gracias por toda la ayuda que nos mandó ya que hemos sido asistidos y estamos siendo asistidos muy bien” remarcó Delia.

Al final de la recorrida de la Dra. Claudia de Zamora llegó el comisionado de Lugones, Sergio Leguizamón quién se puso a disposición con un equipo de trabajo (compuesto por estudiantes secundarios) para ayudar, fundamentalmente, en la construcción de viviendas sociales.

Palabras de Gobernadora

"Estoy al tanto de todas las cosas que se están llevando a cabo. Estamos muy atentos a las necesidades. Quiero darles mucha tranquilidad -señaló luego- que aquellos que hayan perdidos sus pertenencias, cosas materiales que en definitiva se pueden siempre reponer, quédense tranquilos que los vamos ayudar para que vuelvan a estar en las condiciones que estaban. Dentro de muy poco tiempo ya van a regresar a sus hogares" destacó la Gobernadora.

"Esto son cuestiones de la naturaleza que va más allá de la decisión de los seres humanos y de los gobernantes" agregó y resaltó al mismo tiempo, "se trata de un Estado presente, de gobernantes y funcionarios que están al lado de ustedes, y van a seguir estando no solamente ahora en este momento de emergencia, sino también más adelante para que recuperen sus viviendas y sus pertenencias y tengan una buena calidad de vida".

En otro aspecto, la Titular del Poder Ejecutivo expresó que se va a llevar un relevamiento del lugar para poder brindarles viviendas sociales a aquellas familias que lo necesiten, "vamos a trabajar en eso ahora" subrayó.

Y con relación al programa de viviendas sociales dijo, "trabajamos al lado de los Comisionados Municipales o al lado de los Intendentes, o al lado de las ONG, el Estado les da los medios para que puedan adquirir los materiales pero siempre a las personas que no tienen recursos". En relación a la zona expresó "Vamos hacer un buen relevamiento y estudiar a donde se los va a ubicar para que no vuelvan a pasar por esta situación más adelante".

Además la Mandataria remarcó que "es un programa de auto construcción, aquellas personas que pueden y que saben construir una vivienda construyen la vivienda, y si no quienes sepan hacerlo y no necesitan hacer su vivienda, se pueden solidarizar con el que no puede construir por que no sabe o por una discapacidad, que no les permite construir su vivienda, entonces nos solidarizamos y ayudamos a otros a construir sus viviendas".

Acto seguido resaltó que, "los recursos para este programa y para asistirlos en todo lo que ustedes necesitan están, y eso es porque tenemos una Provincia que tiene equilibrio económico y financiero en donde todos los días trabajamos en estos tiempos, mirando primero a las personas que menos tienen y los que más necesitan".

"Les doy tranquilidad que primero se va a velar por ustedes" les dijo la Primer Mandataria a los evacuados durante su estadía.

"Quiero que trabajemos a consciencia con responsabilidad" pidió la Gobernadora.

En tanto que la Mandataria también le comentó a los vecinos "que está bajando el agua y se prevé que en aproximadamente en 48hs ya van a estar volviendo a sus casas".

"Una vez que regresen a sus hogares -contó- ahí vamos a ver realmente quien necesita una vivienda, quien perdió sus animales, sus electrodomésticos y quédense tranquilos que los vamos ayudar para que recuperen todo lo que han perdido", señaló la Dra. Claudia de Zamora.

Subsecretario de Defensa Civil

Posteriormente, el subsecretario de Defensa Civil, Mario Guzmán desmintió categóricamente un fuerte rumor que circulaba de un nuevo golpe de agua, "queremos desmentir totalmente eso" acotó. "De 1.700 m3 que se erogó desde Termas y que esa agua afectó a esta zona, desde ese caudal de Termas ahora está erogando 400m3. Capaz que no lo estamos viendo porque en otro lado se habrá hinchado, pero en dos días van a tener esos 400m3 y ustedes van a poder volver a sus viviendas" remarcó el subsecretario de Defensa Civil.