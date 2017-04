Compró un tanque de guerra por Ebay y mirá lo que encontró dentro

Fotos Nick Mead compró un tanque del ejercito iraquí de los '80 y se llevó una gran sorpresa.

Un inglés llamado Nick Mead, coleccionista aficionado a los tanques militares, se llevó una gran sorpresa con su última compra.

Mead, ya tiene más de 50 ejemplares y los suele comprar por internet, donde los rastrea por su relevancia histórica. Su última adquisición, resultó ser un tanque usado por la armada de Irak en los ´80 y que "solo" le costó 35 mil dólares. Este precio es insignificante, si se lo compara con el sorprendente tesoro que éste coloso de la guerra guardaba en su interior.

Resulta que Mead estaba preparado para encontrar algunas armas viejas o elementos de esa época en el interior. Sin embargo, nunca se imaginó que en el depósito de gasolina encontraría cinco lingotes de oro, con un precio superior a los dos millones de dólares.

"No sabía qué hacer. No puedes vender exactamente cinco barras de oro en una casa de cambios sin preguntas", explicó al diario The Sun. Finalmente, junto a su mecánico Todd Chamberlein (quien encontró los lingotes), decidieron contactar a la policía e informarle de su hallazgo. Los agentes policiales decidieron incautar el tesoro y en la actualidad se encuentra guardado en una caja de seguridad en Londres a la espera que la Justicia decida qué hacer con ellos.

Si bien aún no se conoce la precedencia del oro, una de las teorías es que proviene de Kuwait, y que fue secuestrado en agosto de 1990 cuando Irak invadió el país durante la guerra del Golfo. Luego de que terminara el conflicto, las Naciones Unidas le exigieron a Irak devolver el oro, aunque no todo se pudo recuperar ya que algunos lingotes se habían perdido.