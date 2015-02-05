CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Abril de 2017

A LAS 00.45 - DIARIO DE MEDIANOCHE

Hoy 21:18 -

JUEVES 13 DE ABRIL

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.00 MONO FECHAS

15.10 TÓMBOLA VESPERTINA

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 SECRETO DE FERIHA

17.00 REGRESO DE LUCAS

18.00 CORTÁ POR LOZANO

19.15 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl



VIERNES 14 DE ABRIL

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.45 CINE. VENGANZA LETAL

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ANIMALANDIA

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.00 PLACA HORARIO DE PROTECCIÓN AL MENOR

22.30 EL PODIO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

CANAL 4

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

08.51 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

10.48 LOS PUENTES DE MADISON

13.29 LO QUE UNA CHICA QUIERE

15.40 MUY PARECIDO AL AMOR

17.53 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

18.21 MONSTERS, INC.

20.13 PAPÁS A LA FUERZA

22.00 JUNTOS... PERO NO TANTO

23.49 HIJO DE DIOS

TNT

09.53 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

11.55 ENTRENANDO A PAPÁ

14.04 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES

15.37 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

17.26 MONSTER HOUSE. LA CASA DE LOS SUSTOS

19.04 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 ANACONDA. RASTRO DE SANGRE

23.39 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.34 LA NOCHE MÁS OSCURA

TCM

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 4)

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.30 LA NIÑERA

09.50 ESPANGLISH

12.20 BERNARDO Y BIANCA

13.45 IMPERIO DEL SOL, EL

16.30 INFIERNO ROJO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER

23.05 LA PANTERA ROSA

23.35 LOS BLUES BROTHERS

SPACE

02.05 ZOMBIS NAZIS 2. ROJOS VS MUERTOS

03.51 EL VENGADOR ANÓNIMO

06.00 VELOCES Y MORTALES

07.38 GOLPE Y FUGA

09.31 METEORO

12.03 TRIPLE X

14.21 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

16.13 VEHÍCULO 19

17.49 RÁPIDOS Y FURIOSOS

19.54 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 VENGANZA LETAL

23.58 ZOMBIS NAZIS 2. ROJOS VS MUERTOS

UNIVERSAL CHANNEL

06.00 DR. HOUSE

07.00 ROOKIE BLUE

08.00 GRIMM

09.00 GRIMM

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

12.00 DR. HOUSE

13.00 DR. HOUSE

13.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

17.00 DR. HOUSE

18.00 DR. HOUSE

19.00 CHICAGO P.D.

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

22.00 CHICAGO JUSTICE

23.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

01.30 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

A DONDE IR

KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+ VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

BACANO’S

(SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+VIERNES 14, GRITO SANTIAGUEÑO (FOLCLORE)

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+ SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+ SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 15/04: 15:30 (Cast) 18:30 (Cast), 22:00 (Cast) 00:45

HASTA EL 16/04: 15:30, 18:30 22:00. HASTA EL 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast). HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP) HASTA EL 15/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast) 01:00. HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP) HASTA EL 16/04: 14:30, 17:00, 19:00. HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 15/04: 21:30 (Subt) 00:00. HASTA EL 19/04 21:30

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 15:00, 17:10, 19:30 (Cast)

HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)

HASTA EL 15/04: 21:45 00:00. HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSO (2D): ACCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 15/04: 14:30 (Cast) 17:3 (Cast), 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)

HASTA EL 16/04: 14:30 (Cast) 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)

DESDE EL 17/04 HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)

CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES (ATP)

CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00


VALOR DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $105

3D ENTRADA GENERAL: $110

 
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