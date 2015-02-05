CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Abril de 2017
A LAS 00.45 - DIARIO DE MEDIANOCHE
Por El Liberal
Hoy 21:18 -
JUEVES 13 DE ABRIL
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.00 MONO FECHAS
15.10 TÓMBOLA VESPERTINA
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 SECRETO DE FERIHA
17.00 REGRESO DE LUCAS
18.00 CORTÁ POR LOZANO
19.15 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
VIERNES 14 DE ABRIL
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.45 CINE. VENGANZA LETAL
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ANIMALANDIA
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.00 PLACA HORARIO DE PROTECCIÓN AL MENOR
22.30 EL PODIO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
CANAL 4
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.51 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
10.48 LOS PUENTES DE MADISON
13.29 LO QUE UNA CHICA QUIERE
15.40 MUY PARECIDO AL AMOR
17.53 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
18.21 MONSTERS, INC.
20.13 PAPÁS A LA FUERZA
22.00 JUNTOS... PERO NO TANTO
23.49 HIJO DE DIOS
TNT
09.53 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
11.55 ENTRENANDO A PAPÁ
14.04 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES
15.37 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
17.26 MONSTER HOUSE. LA CASA DE LOS SUSTOS
19.04 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 ANACONDA. RASTRO DE SANGRE
23.39 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.34 LA NOCHE MÁS OSCURA
TCM
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 4)
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.30 LA NIÑERA
09.50 ESPANGLISH
12.20 BERNARDO Y BIANCA
13.45 IMPERIO DEL SOL, EL
16.30 INFIERNO ROJO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER
23.05 LA PANTERA ROSA
23.35 LOS BLUES BROTHERS
SPACE
02.05 ZOMBIS NAZIS 2. ROJOS VS MUERTOS
03.51 EL VENGADOR ANÓNIMO
06.00 VELOCES Y MORTALES
07.38 GOLPE Y FUGA
09.31 METEORO
12.03 TRIPLE X
14.21 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
16.13 VEHÍCULO 19
17.49 RÁPIDOS Y FURIOSOS
19.54 RÁPIDOS Y FURIOSOS
22.00 VENGANZA LETAL
23.58 ZOMBIS NAZIS 2. ROJOS VS MUERTOS
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 DR. HOUSE
07.00 ROOKIE BLUE
08.00 GRIMM
09.00 GRIMM
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
12.00 DR. HOUSE
13.00 DR. HOUSE
13.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
17.00 DR. HOUSE
18.00 DR. HOUSE
19.00 CHICAGO P.D.
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
22.00 CHICAGO JUSTICE
23.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
01.30 SANGRE, SUDOR Y GLORIA
A DONDE IR
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+ VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
BACANO’S
(SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 14, GRITO SANTIAGUEÑO (FOLCLORE)
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+ SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+ SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 15/04: 15:30 (Cast) 18:30 (Cast), 22:00 (Cast) 00:45
HASTA EL 16/04: 15:30, 18:30 22:00. HASTA EL 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast). HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP) HASTA EL 15/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast) 01:00. HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP) HASTA EL 16/04: 14:30, 17:00, 19:00. HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 15/04: 21:30 (Subt) 00:00. HASTA EL 19/04 21:30
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 15:00, 17:10, 19:30 (Cast)
HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)
HASTA EL 15/04: 21:45 00:00. HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSO (2D): ACCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 15/04: 14:30 (Cast) 17:3 (Cast), 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)
HASTA EL 16/04: 14:30 (Cast) 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)
DESDE EL 17/04 HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)
CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES (ATP)
CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $105
3D ENTRADA GENERAL: $110