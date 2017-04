Fotos Famosa actriz confesó: "Sufrí un intento de violación y en la comisaría me trataron como culpable".

Hoy 21:32 -

La actriz Verónica Llinás contó un duro momento que le tocó vivir cuando a los 22 años, fue víctima de un intento de violación. Además, contó qué pasó en la comisaría, cuando fue a hacer la denuncia.

"A los 22 años sufrí un intento de violación. En la comisaría me preguntaron hasta el hartazgo si había provocado al violador", arrancó contando la actriz de Fanny la fan en Twitter y siguió: "Insinuaron que si hacía la denuncia, ese cuestionario se multiplicaría por 10. El subcomisario terminó invitándome a salir. Lo juro".





Llinás explicó que decidió contar su testimonio a colación de las cosas que están pasando en el país: "Observo lo que pasa en la sociedad en donde hay un machismo demasiado naturalizado. No soy feminista, no me encuadro en ninguna organización, pero tuve necesidad de compartir una experiencia que había tenido".

Esto pasó hace 30 años, sin embargo, la actriz indicó que decidió contarlo porque "esa mentalidad no evolucionó del todo, sigue estando y no veo que haya cambiado mucho. Me pareció importante que lo contara, me nació de golpe y sin pensarlo lo puse. El caso Micaela tiene que ver, porque está en la opinión pública. Me conmocionó, como me conmocionan muchas cosas, ella y la cantidad enorme de femicidios que hay. Hay una naturalización, tal vez la hubo siempre".