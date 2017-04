FÚNEBRES | 13 de Abril de 2017

13/04/2017 -

13/4/17

- Paulina del Valle Concha

- Silvina Esther Campos

- Ricardo Alberto Banegas

- Ramona Margarita Soria (Clodomira)

- Rosa Ramona Arce (Árraga)

- Juan Carlos Ledesma

- Enrique Alberto Juárez

Sepelios Participaciones

BASUALDO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su esposa Celia Banegas, sus Hijos Ringo, Yanina y Javier, hijos politicos Pimpi y Karina, Nietos Lucas, Jazmin, Gabriel, Catalina. Sus restos seran Inhumados hoy 10 hs cementerio Parque De La Paz. Cobertura NORTE BENEFICIOS. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Su primo Antonio Castiglione, su esposa Marta Rojas Smith, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento acaecido en la Ciudad de Tucuman. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Sus sobrinos: María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán, María Alejandra y Mariana Cerro junto a sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y flia y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Norma Beatriz Maza de Zaiek y María Elvira Quintana de De la Vega, amigos de Adriana Cerro de Herrera participan el fallecimiento de su hermano y hacen llegar su sentido pésame a toda su familia.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Irene Beatriz Cerro de Viaña e hija y Elvira Adriana Cerro participan con profunda tristeza su fallecimiento.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Sara Josefina Feijó de Achával y sus hijos Mercedes de Guzmán, José, Sarita de Ferreyra, susana de Ferreiro, Luis y sus rspectivas familias, acompñan con cariño y oraciones a todos los familiares de Santiago en especial a su hermana Adriana y a su sobrina Gorda en estos momentos de dolor.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Sara B. Navarrete de Hounau, participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente a su hermana Adriana y demás miembros de su familia, en tan dolorosa circunstancia. Ofrece oraciones rogando por la resignación cristiana de sus deudos y el descanso eterno del Sr. Ernesto en la Paz Celestial.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Los hijos de su primo Aldo Claudio Castiglione y Carmencita Garay: José Luis Castiglione y familia, Ignacio Ramón Castiglione y familia, Ana María Castiglione y familia, María Inés Castiglione y familia y familia Lugones Castiglione participan su fallecimiento.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. María Rosa Carol de Contato y flia, acompañan a Adriana por el fallecimiento de su hemano Ernesto y elevan oraciones por su felíz resurreccion.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17 en Tucumán|. Elena Irene Martínez, Alejandro Constantinidis y familia, participan con profundo dolor el sentimiento de pésame del querido Ernesto. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Sus sobrinos Luis Lobo y familia, Silvia Lobo y Humberto Marcos; Sandra y familia, Liz Lobo y Dani Mansilla y familia, sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Señor, recíbela en tus brazos, enséñale tu rostro, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su nuera Mabel, nietos Gimena, Yesica, Pablo, bisnietos Valentina, Rodrigo, Juan Cruz y Benja participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Los compañeros de Procuración del Tesoro de la Pcia. de Sgo. del Estero de su hijo Pedro Rodriguez participan. Domingo Vildoza, Esteban Ortiz, Dra. Carolina Vargas, Miriam Paz Medina y Nicolas Cordoba, participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Señor concedele el eterno descanso y pronta resignación a todos sus familiares, acompañamos especialmente a nuestro compañero y amigo Pedro Rodriguez. Miriam Paz Medina y Carolina Vargas.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Que Dios conceda a su familia la gracia de poder recordar con alegría su paso por este mundo terrenal, donde seguramente dejó sus huellas en quienes la tuvieron cerca, acompañamos en este momento de tristeza a Pedro Rodriguez quien con el tiempo supimos cosechar una hermosa amistad. Eugenio Kain y Carolina Vargas y su hijo Salvador.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Personal directivo y docente de la Escuela Nº 129 "S de Avila" participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. abuela de su compañera Gimena Rodriguez. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Compañeras y amigas de su hija Margarita: Adriana Ledesma, Silvia Zalazar y Susana Zerda participan con profundo dolor su fallecimiento.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Clara Amalia Correa, sus hijos Roberto, Guillermo y Enrique Eberlé, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su esposa Alba, sus hijos Cesar y Diego part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su esposa Julia, sus hijos Juan Carlos, Lorena, Marcela, hijos pol. nietos, bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Sus sobrinos Elsa, Alicia del Valle, Mario Humberto, Marino Argentino, Ramón Aníbal, Beatriz, Maria Nilda y José Rodolfo Trejo participan con dolor el fallecimiento de su querida tía. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Elsa Trejo de Ibañez, sus hijos Chingolo y Monina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Sección Inscripciones e Informe. Esther, Armando, Clarita, Karina, Lorena, Silvana, Lily, Ma. Rosa, Matilde, José F., Fabian, Mirta, Valeria, Silvina, José, Jorge y Hernán participan el fallecimiento de la mamá de su querida compañera Carmela.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Compañeros de Embargo: Marcelo, Mimí, Zulema, Rosario, Julio, Silvina, María y Marisa participan y acompañan a sus queidas compañeras Carmela.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Amalia Gómez participa con dolor la partida de la mamá de su querida amiga Carmela.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Dr. Francisco Lescano Nuñez y Noemi Guadalupe Farías, acompañan con profunda tristeza y piden resiganción para su familia.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Orfilia y flia, Dolly y flia, y Magui acompañan en este momento de dolor a su hijo Poli Ponce y demás familiares. ¡Que descanse en paz!. Así sea.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Orfilia Jiménez e hijos Titi y Nenino acompañan en este momento de dolor a su hijo Poli Ponce y demás fliares, por el fallecimiento de su madre. Que el Señor en su infinita misericordia la reciba en su trono de amor y luz eterna. ¡Que descanse en paz. Así sea!.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Cuando el Señor nos llama ya no hay vuelta que dar. La decision ha sido tomada por él y debemos respetarla. El dolor que deja es inevitable pero tomemos con alegría de saber que aun que ya no está presente de cuerpo, el recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. Elevemos una oración al Cielo". María Angelica Ledesma, sus hijos Lucrecia del Carmen, Daniel, Luis, Silvia, sus nietos Viviana, Mariana, Francisco, Ignacio, Luis María participan con profundo dolor el fallecimiento de Doña Marina quien fuera vecina y acompaña en el dolor a sus hijos Poly, Carmela y Raul, y toda sus flias.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Luis Galván, Silvia Rodriguez, sus hijos Francisco, Ignacio y Luis Maria participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Raul, Cecilia y Carmela y sus respectivas flias, por la pérdida de un ser tan querido como lo fue Doña Marina. Señor que brille para ella la luz que no tiene fin.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Guillermo Gómez, Marité Teresa Sánchez, sus hijos Marcelo y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Raúl, Cecilia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. El cielo está de fiesta al recibirte querida Tía que descanses en paz junto al Señor. Tus sobrinos: Elsa, Alicia, Mario, Beatriz, Marina, Anibal, Maria Nilda, jose Rodolfo, Trejo Lescano y sus respectivas flias, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones en tu memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor de la partida.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Eduardo Abud acompaña a la familia Lindow en su dolor y ruega por una pronta resignación.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Elsa Teresita Feijóo de Argañaras, sus hijos Teresita Rosario, Jorge Manuel, Raul Alberto, Manuel Alfonso y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos y familias respectivas, en este momento de dolor, recordando a la esposa y compañera ejemplar Sarita, rogando por el eterno descanso de Rodolfo y Sarita.

LOPEZ DE ZAMBONI, RAMONA A (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los amigos de su hijo Juan: Gustavo, Ale y Grillo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria,

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Sus primas Noemi Santana Luna, Ofelia Santana Luna participan con profundo dolor su falleciimento. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Emma Argañaraz, Marcelo Paez y Ignacio Paez Argañaraz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria y pronta resignacion para su familia.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Descansa en paz, ilumina desde el Cielo a tu familia. Sandra Soriano, Lautaro Heredia Soriano y Ernesto Heredia Soriano lamentan tu partida. Rogamos por tu eterno descanso.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Personal directivo, docentes y alumnos del Insituto de Inglés New Wave, participan del fallecimiento del padre de la Prof. Silvia Rojas. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. La comunidad del CENS Nº 4 acompaña en en este dolor a la prof Silvia por la pérdida de su padre. Ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Querida amiga Mecha, hoy a 9 noches de tu partida al reino celestial, el Señor te llevó a disfrutar de la vida eterna, es difícil aceptar no volver a verte, duele tanto tu partida, pero soy consciente de que el Señor así lo quiso y ante esto, nada podemos hacer. Pero sabe Dios que tu presencia la sentiré eternamente en mi corazón querida amiga, y estoy segura que seguirás iluminando el camino de tu familia, que llevarán en soledad tu ausencia y que deben continuar, porque siempre estarás con ellos, guiándolos en la vida, pero mi mayor consuelo es saber que siempre te veré hermosa, que el Señor te tenga en la gloria y brille para ti la luz que no tiene fin. Celina Ibarra, Orlando y Leopoldo Ibarra y flia. Se ruega una oración en su memoria. Se invita a la misa en iglesia San Francisco hoy a las 20 hs.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

CABANES, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/06|. Sabemos que estás en el Cielo junto a Jesús, desde allí no dejes de mirarnos y guiarnos. Nos haces mucha falta... Te recordamos todos los dias de nuestras vida. Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos Fabricio, Gabriel, Malena, Matilda, Maitena, Emiliano, Jesús, Franccesco y Catalina.

PERALTA, FRANCISCO ARGENTINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. En este Jueves Santo te recordamos a veinte meses de tu partida. Tenemos la convicción de que estás junto al Señor y pedimos tu bendición. Lucy, hijos y nietos.

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GONZÁLEZ, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. "Señor ya está ante ti, permítele contemplar la luz de tu rostro. Sus primos Flora González de Miranda, Oscar R. Miranda y demás flia, participan con dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones en este momento.

MARTÍNEZ, JOSÉ RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. Su esposa María Esther Ruiz, Gastón, Milton, Salma y Ezequiel, nietos Reina, Fiorella, Nicolás, Hnos. pol. Carlos, Graciela, Karina, Pascual y Alejandro, su amiga Verónica participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. ONG SEPELIO SANTIAGO.

MARTÍNEZ, JOSÉ RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Siempre estarás en nuestros corazones". Sus hermanos Ricardo, Nelly y Nena Martinez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su hermano Robi Rojas y sus hijos José, Teresita, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Descansa en paz y brille para Ti la luz eterna.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su hermana Ramona del Carmen Rojas, participa con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz y brille para Ti la luz eterna.

Invitación a Misa

ARIAS, WASHINGTON ADOLFO (q.e.p.d) Falleció el 14/04/15|. Su esposa, hijas, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se celebrara en su memoria el viernes 14 a las 20:30 hs en la parroquia Sgo. Apóstol de la Ciudad de La Banda, para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

MOYANO DE CARDOZO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/16|. Querida: Hoy se cumplen 9 meses que partiste al lado del Señor. Dejaste un inmenso dolor en nuestras vida. El día que te fuiste concluyo una etapa nuestras vidas. Te amamos y siempre te amaremos. Su esposo, hijos, nietos y bisnietos.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARCE, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su esposo Oscar, hijos Raquel, Mary, Jorge, Oscar, Raul, h. pol. Estela, Nadia, Oscar, nietos y bisnietos part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. Serv.Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAMPOS, SILVINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su esposo Ramón Pacheco, su hija Ludmila Pacheco, sus padres Luis Campos y Liliana Villavicencio, sus hnos Claudia, Luis, Carlos, Erica, Sobrinos y demas familiares. Sus restos Fueron inhumados ayer en cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

CAMPOS, SILVINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Fiel servidora, te fuiste en plena juventud. Siempre te recordaremos; Elio Soria y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAMONA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Sus hijos Horacio, Norberto, Hector, Agustin, Margarita del Valle Soria, hijos pol. nietos y demás fliares, participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Esperanza. Clodomira. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VARGAS, MARTIN (Churo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/04/17|. Su esposa Delia, su hijo Gaby, hija política, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

VARGAS, MARTIN (Churo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/04/17|. "Lamento tu partida. Descansa en paz". Pedro Alvarenga participa con dolor el fallecimiento de su amigo. Ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

Invitación a Misa

ORONA, ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció 13/04/16|. A un año de tu partida nos reconforta saber que descansas en los brazos del Señor. Tus hijos; hijos políticos; nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la iglesia Ntra. Sra. De Loreto.

Agradecimientos

Recordatorios

ORONA, ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció 13/04/16|. Rosauriña: fuiste una madre ejemplar, una abuela incomparable. Mi gran compañera de toda la vida, has luchado tanto por vivir… que no puedo resignarme a la soledad por tu partida. Sos el ángel que me cuida desde la distancia. Al cumplirse un año de tu partida elevamos la mirada al cielo, buscándote en la estrella más brillante. Tu hija Adriana, tu hijo político Ariel, tus nietos Daniela, Felipe y tu bisnieta Candelaria.

ORONA, ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció 13/04/16|. . Abuela!!! ¿Quién dijo que el tiempo lo cura todo? El tiempo no cura nada, el dolor sigue viejita hermosa. Pero ya ves, sigo de pie sin bajar los brazos, con mil sonrisas por fuera. Mi vida sigue a pesar de dolor!!! Y es tu amor el que me da esas fuerzas, porque no estas lejos, sé que no te has ido. Estas en mi mente, en mi alma y mi corazón. Te amare por siempre tu nieto Bruno y Flia.

Responsos

MEDINA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Papi: Aun no encuentro una explicacion a la que nos pasó, solo me tranquiliza el saber que estarás al lado de Dios nuestro Señor junto a mi hermano Eduardo y se que desde alli guiarán nuestros pasosw para que salgamos todos adelante, fuiste el ejemplo a imitar como padre, como compañero, como amigo, te debo todo lo que soy y vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu hijo Oscar Roberto Medina, tu hija politica Carmen Navarrete, tus nietos Lorena, Cintya, Ariel, nietos políticos Ani y Lucas, bisnietos Lautaro, bisnietos Lautaro y Sofia y demás familiares invitan al responso que se realizará en la fecha a las 18 hs. en el cementerio de la Localidad de Simbol. Dpto. Silipica al cumplirse 9 días de su partida al Reino del Señor. Se ruega una oración en su memoria.