Nota de disconformidad

13/04/2017 -

La federación remitió una nota dirigida al BSE en la cual expresaron "el disconformismo de varios de nuestros compañeros que recientemente se jubilaron y fueron asignados a cobrar sus haberes en el Banco Columbia, una sucursal bancaria que no está en condiciones de recibirlos como se merecen". "Por tal motivo venimos a requerir se nos expliquen las causas por las cuales no se les paga a estas personas en el Banco Santiago, tal cual es su deseo, al igual que miles de compañeros que ya son clientes de esa entidad, la que nos brinda todas las comodidades que corresponden", completa el escrito. Consultado sobre esta situación, el BSE aclaró que la asignación de jubilados al centro de pagos del Banco Columbia fue una decisión que tomó la Anses y de la cual el BSE no tiene responsabilidad alguna, el Banco Santiago se limitará a remitir el escrito de la federación al organismo previsional para dar cuenta del malestar de los jubilados por esta medida.