“Los abuelos del interior, los más perjudicados”

13/04/2017 -

Los dirigentes de la federación señalaron que quienes más complicaciones tienen son los nuevos jubilados que son oriundos del interior, y que como el Banco Columbia sólo tiene una sucursal en la ciudad capital, tienen que trasladarse hasta la "Madre de Ciudades", para poder percibir sus haberes. "Es un gran problema, porque también está el que no tiene para pagar el boleto y venir a la capital. No es lo mismo que un jubilado de Villa Atamisqui que tiene el banco ahí pueda cobrar en su lugar, que tener que tomar la combi y se tenga que venir a cobrar aquí, en la capital. Los viejos no pueden estar padeciendo esto", se quejaron López de Elall y Cura.