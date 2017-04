Fotos Malestar de jubilados por el cambio compulsivo del lugar de cobro de haberes

13/04/2017 -

Directivos de la Federación Santiagueña de Jubilados y Pensionados denunciaron serios trastornos que deben soportar más de medio millar de abuelos que fueron asignados a un nuevo lugar de pago que habilitó la Anses en un pequeño local.

Según explicaron Juana Nélida López de Elall y José Miguel Cura, presidenta y vicepresidente de la federación, se trata del Banco Columbia “entidad que la única sede que tiene en la provincia, es en el microcentro capitalino y no tiene las comodidades adecuadas para los adultos mayores”, puntualizaron.

Expusieron situaciones críticas como abuelos que tienen que esperar un largo tiempo parados en la vereda, porque la entidad no tiene sillas ni el espacio para poder instalarlas. También, que tiene una sola caja para atender no sólo los jubilados y pensionados, sino también a planes sociales y demás clientes de la cartera de la entidad. Fuentes del caso señalaron que “ante todos estos inconvenientes, sólo se puede explicar este cambio, en la existencia de una presunta maniobra de algún funcionario de la Anses que no le importa si los jubilados estamos bien atendidos o no”.

Es por ello que cuestionaron la decisión de la Anses de asignar un centro de pago en una entidad que no tiene la capacidad para brindar el servicio, “como sí lo tiene el Banco Santiago del Estero (BSE) que cuenta con centros de pagos en toda la provincia donde se brindan todas las comodidades que se merecen los jubilados y que es lo único que pedimos”.

Nélida indicó que a raíz de las numerosas quejas y denuncias que reciben de los jubilados, este martes en la reunión que mantendrá a nivel personal con el director central de la Anses, Emilio Basavilbaso, pedirá que se dejen de asignar nuevos jubilados a este lugar.

Los dirigentes explicaron que esta situación se originó a partir de una decisión nunca informada por el órgano previsional, de habilitar un centro de pagos de jubilados en el Banco Columbia (BC). A ese lugar se fueron asignando a los nuevos jubilados, desde mediados de enero, indicaron Nélida y José, por lo que hasta la actualidad, ya suman más del medio millar de clientes en esa entidad.

Advirtieron que todos los jubilados pueden solicitar el cambio de banco como centro de pagos y que pueden pedir el asesoramiento gratuito de la federación, quienes tienen presente a un dirigente en la UDAI Santiago del Estero de la Anses.

Ambos explicaron que esta asignación no les es informada a los flamantes jubilados, quienes se presentan a cobrar su primera jubilación al BSE. Ello, porque es el tradicional centro pagador de los haberes de los adultos mayores, y porque los jubilados son en su mayoría clientes del BSE como empleados públicos, docentes o policías que ya venían percibiendo sus haberes en la entidad santiagueña.

“En la Federación Santiagueña de Jubilados Pensionados y como representantes del Órgano Consultivo de la Anses central, somos una caja de resonancia a la que han llegado numerosos jubilados sorprendidos, que los han mandando del Banco Santiago al Columbia, donde no tienen comodidades adecuadas”, expuso Nélida.

Puntualizó que luego los jubilados tienen largas esperas -lo que representa otro trastorno- en la Anses para pedir que le informen dónde cobran.

Cambio de banco

La titular de la federación expuso que estas personas no han pedido pasar a ese banco, por lo que es una decisión inconsulta de la Anses.

“Vamos a investigar qué es lo que está pasando. Bregamos por la comodidad de la gente mayor, no puede estar parada esperando horas, y menos hacerlo a la intemperie, en la vereda porque el Banco Columbia no tiene capacidad”, se quejó Nélida.

“Queremos que los jubilados sepan que pueden pedir volver a su centro de pagos, no son cautivos de ese banco (por el Columbia), y la Anses tampoco tiene autoridad para poner a un jubilado en determinado banco en contra de su voluntad. Esto tiene que estar determinado por la desición del afiliado, en este caso del jubilado”, enfatizó.

José Cura contó a modo de graficar la situación crítica, que todos los días recibe las quejas de numerosos jubilados “que reclaman que no han podido cobrar porque los han pasado al Banco Columbia y cuando van a esa entidad no tienen lugar dónde estar”.

Subrayó que ante este cuadro, “nos hemos visto en la obligación de hacer algo para dar una solución porque se averiguó a través de ellos y luego lo hemos corroborado -porque hemos hecho trámites en la Anses para el cambio de banco-, que ese traspaso o cambio de boca de pago demora entre 60 y 90 días, ¿entonces qué va a hacer un jubilado que no cobra?”, advirtió.

Cura recalcó que desde la federación “queremos que se hagan las cosas como corresponde como se venía haciendo y remarcar que como centro pagador, el BSE ofrece toda la comodidad. Yo pido una silla de ruedas en el Banco Columbia y no tienen, pido un trípode para que pueda caminar una mujer jubilada y no tiene. Eso pasa porque es un lugar muy chico para atender a jubilados y cuando hay otras personas que van por otras necesidades a esa institución, la situación es peor todavía”.

“Lo que estamos haciendo es un reclamo para la comodidad del jubilado y pensionado”, resaltó Cura. Ejemplificó: “Hay mujeres de 80 y 90 años que van con un familiar o conocido (al Banco Columbia) y tienen que estar paradas en la vereda, con lluvia o con calor. Es una triste realidad, si nosotros como federación que estamos insertados en 27 centros de toda la provincia, no defendemos los derechos de los viejos ¿quién los va a defender?”.