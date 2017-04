Según Dujovne, el Gobierno no tomará "medidas populistas" ni cambiará "al son de encuestas"

Fotos FUNDAMENTAL. Nicolás Dujovne consideró que la economía no puede crecer "si no se incrementa el consumo".

13/04/2017 -

El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, aseguró que el Gobierno no tomará "medidas populistas" con miras a las elecciones legislativas, ni modificará su programa de Gobierno "al son de las encuestas".

Dujovne defendió también la política dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya que expresó que si no "la inflación sería mucho más alta" y sostuvo que el índice de aumento generalizado de precios "es muchísimo más bajo que lo que teníamos todos los meses con el kirchnerismo".

En declaraciones a una radio porteña, el ministro aseguró que "la economía no puede crecer si no crece el consumo", pero que también es necesario que aumenten "las inversiones y las exportaciones", a la vez que consideró que el tipo de cambio en la Argentina "es competitivo".

Respecto del plan económico que lleva adelante el Gobierno, Dujovne destacó que "no podemos volvernos populistas por una elección" y, ante la consulta sobre presiones del ala política para alentar el consumo con vistas a las legislativas de octubre, advirtió: "Lo peor que podríamos hacer es modificar nuestro programa al son de las encuestas".

Déficit fiscal

El jefe de la cartera económica señaló que el Gobierno continuará con su política de reducción del déficit fiscal, porque "si no, la situación económica sería mucho peor".

Respecto de la decisión del Banco Central de aumentar la tasa de referencia, luego de que el martes se conociera que la inflación en marzo trepó al 2,4%, el funcionario aseveró que si la entidad monetaria no tomara ese tipo de medidas "la inflación sería mucho más alta".

De todos modos, destacó que la inflación que se viene registrando en los últimos meses "es muchísimo más baja que lo que teníamos en general todos los meses con el kirchnerismo".

Acerca de la política monetaria que lleva adelante el BCRA, el ministro puntualizó que "hay costos de corto plazo que hay que tomar para normalizar una economía que estaba en un desmanejo absoluto hasta hace un año y medio, y son para generar beneficios a mediano y largo plazo".

Consultado acerca de si estas medidas no restringen el consumo y demoran el crecimiento, Dujovne admitió que "la economía no puede crecer si no crece el consumo", pero destacó que "tampoco puede hacerlo si no tenemos un proceso sostenido de aumento de las inversiones y las exportaciones".