"Estaremos en los casos de emergencia y para que recuperen sus viviendas"

13/04/2017 -

A modo de llevar tranquilidad a los pobladores de los parajes de Avellaneda, la gobernadora Claudia de Zamora, reconoció estar al tanto "de todas las cosas que se están llevando a cabo", y aclaró que "estas son cuestiones de la naturaleza que van más allá de la decisión de los seres humanos y de los gobernantes".

Al mismo tiempo, resaltó que su presencia "se trata de un Estado presente, de gobernantes y funcionarios que están al lado de ustedes, y van a seguir estando no solamente ahora en este momento de emergencia, sino también más adelante para que recuperen sus viviendas y sus pertenencias y tengan una buena calidad de vida".

Nuevas viviendas

En otro aspecto, la titular del Poder Ejecutivo expresó que se va a llevar a cabo un relevamiento del lugar para poder brindarles viviendas sociales a aquellas familias que lo necesiten. "Vamos a trabajar en eso ahora", subrayó.

En relación al programa de viviendas sociales recordó: "Trabajamos al lado de los comisionados municipales o al lado de los intendentes, de las ONG, siendo que el Estado les da los medios para que puedan adquirir los materiales, pero siempre a las personas que no tienen recursos".

En relación a la zona, expresó: "Se hará un buen relevamiento y estudiará donde se los va a ubicar para que no vuelvan a pasar por esta situación más adelante", como una manera de garantizar el acceso a un techo digno, en un momento difícil para los pobladores de los distintos parajes.

Características

Como en cada acto público, la mandataria provincial remarcó que el programa de auto construcción de viviendas sociales "está destinado a aquellas personas que pueden y que saben construir una vivienda, y si no quienes sepan hacerlo y no necesitan hacer su casa, se pueden solidarizar con el que no puede construir porque no sabe o por una discapacidad, que no les permite edificar, entonces nos solidarizamos y ayudamos a otros a hacerlo", resaltó.

Así agregó que "los recursos para este programa y para asistirlos en todo lo que ustedes necesitan están, y eso es porque tenemos una Provincia que tiene equilibrio económico y financiero".

Merma del caudal

En un párrafo aparte, la mandataria provincial comentó a los vecinos que ‘está bajando el agua y se prevé que en aproximadamente 48 horas ya van a estar volviendo a sus casas’, en alusión al día de mañana.

En tanto pidió que "una vez que regresen a sus hogares -contó- ahí vamos a ver realmente quién necesita una vivienda, quien perdió sus animales, sus electrodomésticos y quédense tranquilos que los vamos ayudar para que recuperen todo lo que han perdido", señaló.

"Les doy tranquilidad que primero se va a velar por ustedes", dijo luego la gobernadora a todos los evacuados durante su visita.