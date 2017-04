Se juega la sexta fecha del torneo

13/04/2017 -

Hoy se jugará la sexta fecha del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984.

La programación es la siguiente: Villa Mercedes vs. Colón, Newbery vs. Tiro, Lawn Tennis vs. Nicolás, Atamisqui vs. Juventud, Independiente vs. Huracán, Quimsa vs. Red Star, Belgrano vs. Olímpico y Normal Banda vs. Contadores.

Los resultados de Preinfantiles fueron: Villa Mercedes 36, Newbery 16; Lawn Tennis 8, Colón 54; Atamisqui 41, Tiro Federal 39; Independiente 32, Nicolás 26; Juventud 32, Quimsa 50; Belgrano 58, Huracán 39; Normal 38, Red Star 20; Contadores 22, Olímpico 57.