Por una victoria para cerrar la serie y acceder a cuartos

Fotos REFERENTES. Víctor Cajal y Julián Aprea serán fundamentales esta noche, cuando se juegue el cuarto punto de la serie de reclasificación.

13/04/2017 -

Independiente BBC intentará acceder a los playoffs de cuartos de final de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso (TNA), cuando esta noche enfrente a Salta Básket, en el cuarto partido de la serie, que favorece al equipo santiagueño por 2 a 1.

El conjunto santiagueño necesitará de todo el respaldo de la afición para sacar adelante un partido durísimo, en virtud de que el rival está obligado a ganar para forzar un quinto juego decisivo.

El equipo de Javier Montenegro ganó el segundo juego de la serie en calidad de visitante y revirtió la desventaja de localía. Y la noche del martes volvió a imponerse, esta vez en el Ciudad, para quedar "match point" en la serie.

Los jugadores realizaron un gran desgaste físico, debido a que el entrenador decidió utilizar sólo siete jugadores en los 40 minutos. Y esta noche tendrán que realizar un gran esfuerzo nuevamente para no dejar escapar esta gran chance de seguir en competencia.

La defensa será una de las claves del juego, mientras que en ofensiva Independiente tiene una variedad de recursos para llegar al gol.

Otra vez será importante la experiencia de Víctor Hugo Cajal, la puntería de Juan Ángel López y Milton Vittar, la fortaleza de Bruno Ingratta y los centímetros de Julián Aprea.

Otros partidos

Esta noche también se jugará los cuartos partidos de las restantes series de reclasificación de la conferencia Norte: desde las 21.30, Villa San Martín (2) vs. Barrio Parque (1) y Oberá TC (2) vs. Tiro Federal (1); 22, con el arbitraje de Nicolás D’Anna, Asociación Mitre (1) vs. San Isidro (2).