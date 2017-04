Esta noche se jugarán 6 partidos

13/04/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán seis partidos de los diferentes torneos que organiza la NBA Santiagueña.

Por el Torneo de Primera Juan Infante se enfrentarán: en Club Huaico Hondo, AGEM vs. Del Pino (Ponce y Chejolán); en Villa Constantina, La Villa vs. Papelería El Mundo (Ruiz y Festa); en Polideportivo Nº 1, Don Bosco vs. CyAC (Bucci y Salto).

Por el Torneo de Ascenso "Chichí" Contreras se medirán: en Polideportivo Nº 2, Loreto BBC vs. Vélez de San Ramón (Nieva y Campos); en Estudiantes de Huaico Hondo, El Faro Repuestos vs. Premium Gym (Gerez y Cheín); en Moreno BBC, Armonía Básquet vs. Coronel Borges B (C. Regatuso y Torres).