Belluschi: "Merecimos ganar el partido"

13/04/2017 -

El mediocampista de San Lorenzo Fernando Daniel Belluschi sostuvo anoche que su equipo fue "superior" y debió "ganar este partido, porque así se dejaron escapar tres puntos importantes para la clasificación", al finalizar el encuentro que el ‘Ciclón’ igualó en un gol con Universidad Católica, en el estadio San Carlos de Apoquindo (Santiago de Chile).

"Pudimos aumentar la ventaja en el primer tiempo, cuando hicimos un buen trabajo y creamos muchas situaciones claras. Por eso fue una lástima que no pudimos lograr la victoria", reconoció el mediocampista santafesino de 33 años.

"El empate nos golpeó, porque ellos se encontraron con un gol impensado de (Diego) Buonanotte cuando hasta allí estábamos bien parados y nos sorprendieron. Si no hubiese sido por esa jugada fortuita les iba a costar, pero ahora hay que pensar en la revancha en casa, dentro de dos semanas", dijo el ex jugador de Newell’s Old Boys y River Plate.