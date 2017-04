Fotos Trump llamó a Asad “carnicero” por supuesta autoría de un ataque químico

13/04/2017 -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó al mandatario sirio, Bachar Al Asad, de "carnicero", en referencia al ataque con armas químicas perpetrado la semana pasada en el norte de ese país. En una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, Trump también dijo "no tener absolutamente ninguna duda" de haber hecho lo correcto atacando el pasado jueves una base aérea siria en la ciudad de Homs, en represalia por el ataque químico, que EE.UU. atribuye al régimen sirio. El mandatario estadounidense llamó a sus socios y aliados a trabajar "para poner fin" a la "bárbara" guerra a la que asiste el país islámico, y agradeció el apoyo de los miembros de la Otan ante su decisión de tomar represalias contra Damasco tras el ataque químico. El Gobierno de Trump ha atribuido al Gobierno de Al Asad la autoría del ataque, presuntamente ejecutado con gas sarín y que acabó con la vida de más de 80 personas en el norte del país. Tras dos días de conversaciones infructuosas en las Naciones Unidas, Trump tomó la decisión unilateral de bombardear con casi sesenta misiles de crucero la base aérea de las fuerzas sirias desde donde las autoridades estadounidenses creen que se lanzó el ataque químico. A excepción del Kremlin, China e Irán, entre las mayores potencias Trump ha encontrado respaldo, ya que la utilización de agentes químicos para atacar a la población civil está prohibida por las leyes internacionales. Siria se había comprometido a entregar la totalidad de su arsenal químico en 2013, cuando ejecutó un ataque similar y recibió múltiples condenas por lo ocurrido, un proceso para el que Rusia se ofreció como garante. Sin embargo, ante lo ocurrido la semana pasada, Washington ha culpado también al Kremlin de no haber cumplido con su papel y, ya sea de manera intencionada o no, haber permitido que Damasco conservara armas de ese tipo.