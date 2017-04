Peruzzi: "Se soluciona puertas adentro"

Fotos COMPETENCIA. Gino Peruzzi (der.) y Leonardo Jara se disputan el lateral derecho que, por ahora, le pertenece al ex jugador de Vélez Sársfield.

13/04/2017 -

Gino Peruzzi, marcador de punta de Boca Juniors, afirmó ayer que los errores que se cometen en el plantel se solucionan "puertas adentro", en referencia a sus compañeros Cristian Pavón y Jonathan Silva.

"Cuando se cometen errores hay que solucionarlos puertas adentro", expresó el ex jugador de Vélez Sarsfield, en implícita alusión al episodio del que fueron protagonistas Pavón y Silva, en la red social Instagram, en la que ambos jugadores -aparentemente- asoman fumando cigarrillos, mientras estaban en la concentración "Xeneize".

"Lo hablamos entre nosotros. Ya pasó y son cosas que no deben repetirse", expresó Peruzzi, en rueda de prensa, para intentar bajar los decibeles a lo ocurrido. La institución de la Ribera todavía no se pronunció al respecto, pero una versión indicaría que "la Comisión Directiva apercibirá económicamente a ambos jugadores", según lo contado por un allegado a la entidad. "No soy quien para opinar de una medida que toman otros", sostuvo Peruzzi para dar por cerrado el tema.

El defensor también se refirió al nivel exhibido por el equipo de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo 3-1 sobre Vélez, en Liniers, el domingo último y manifestó: "Fue uno de los mejores partidos del semestre".

"Generamos muchas situaciones desde el comienzo. Pudimos haber hecho algún gol más pero lo importante es que se ganó y tenemos que seguir por este camino", consideró.

Peruzzi fue el autor del segundo tanto auriazul y, justamente, contra su ex club, lo que generó "una sensación rara, porque hacer goles con esta camiseta es hermoso pero le tengo un cariño muy grande a Vélez, donde estuve siete años", recordó.

"El técnico nos pide a los laterales que pasemos al ataque, que seamos una opción tanto defensiva como ofensiva. Somos un equipo que ataca mucho y tenemos que estar siempre bien parados. Creo que lo estamos haciendo bien", apuntó.

Sobre las declaraciones vertidas por el ex jugador de la entidad de la Ribera, Enrique Hrabina, respecto de que "...Peruzzi cubre menos que una tanga", el aludido contestó: "Es un pensamiento y lo respeto. Trato de mantenerme al margen de lo que se diga, mi cabeza siempre está puesta en entrenar, ir mejorando y hacer lo mejor para el equipo".