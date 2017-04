Pusieron en marcha un nuevo operativo de salud gratuito

13/04/2017 -

Un amplio operativo de salud se efectuó en el barrio 9 de Julio de la ciudad de La Banda.

En esta oportunidad, los vecinos recibieron los servicios de odontología, pediatría, clínica médica y oftalmología, además de servicios de peluquería y entrega de medicamentos. Los vecinos del barrio y zonas aledañas expresaron su agradecimiento por estas acciones que benefician a todos en general.

Rosa Guzmán, una de las vecinas que hizo uso del servicio expresó: ‘Yo me hice revisar con la oculista que me dio los anteojos, siempre me atiendo en los camiones de salud que llegan al barrio para quienes más lo necesitan. Antes no podíamos acceder a un servicio de salud y gracias a esto es posible’.

Como ella, toda la comunidad se mostró feliz por la posibilidad que brindó el Ministerio de Salud.