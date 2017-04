Extienden detención de joven que tuvo un affaire con la prima de 14 años

Fotos FISCAL Natalia Simoes se opuso a la excarcelación

13/04/2017 -

La Justicia de Frías prolongó la detención de un vecino del paraje Viva Mercedes, Choya, acusado de mantener una relación afectiva-sexual con la prima de 14 años.

En audiencia pública de tribunales penales de Frías, ayer la jueza subrogante, Dra. Eva Luz Ramos de Ortiz, dispuso la prórroga de la detención hasta que culmine la primera parte de la investigación penal preparatoria y se disponga una nueva medida judicial.

A su turno, la fiscal Dra. Natalia Simoes manifestó que el hecho ocurrió entre los meses de enero y marzo.

El joven habría tenido una relación con una menor de catorce años, quien es su prima y a la que amenazaba constantemente. Alertada, la progenitora realizó la denuncia. Tomó intervención la Fiscalía, y logró obtener la detención del imputado el 27 de marzo.

Planteo fiscal

La Dra. Simoes solicitó la prórroga de la detención del personaje, teniendo en cuenta principalmente que la menor todavía no prestó declaración en Cámara Gesell y su libertad pondría en riesgo la investigación. Además, el imputado debe continuar con las entrevistas psicológicas en el Cuerpo Médico Forense.

Por su parte, la defensa particular del sujeto se opuso al pedido de la fiscal. Sostuvo que no se trata de un abuso sexual sino que el hecho encuadra en la figura del delito de estupro. Por lo tanto, solicitó la excarcelación de su defendido, ofreciendo reglas de conducta de impedimento de contacto. La magistrada no hizo lugar al pedido y prolongó la detención del sujeto.