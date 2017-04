Los servicios tendrán hoy guardia mínima y mañana no habrá ninguna actividad

13/04/2017 -

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, informa a la comunidad el funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo.

La Dirección de Higiene trabajará hoy con guardias mínimas para la recolección de residuos y el barrido de las avenidas principales, mientras que mañana no habrá actividad. Teniendo en cuenta esto, se recomienda a los vecinos no sacar sus residuos para no generar acumulamiento.

Por su parte, el cementerio La Misericordia abrirá sus puertas para recibir a los deudos de 7 a 18. Asimismo, desde esta dependencia informan que queda prohibido prender velas en la Cruz Mayor y en nichos que se encuentran dentro de galerías.

A su vez, la Dirección de Calidad de Vida estará presente para controlar el ingreso de personas a la necrópolis, y los puestos de velas y flores que se asientan fuera del predio.