Fotos En cada temporada Las Termas vuelve a sorprender al turista

13/04/2017 -

La inauguración del Autódromo Internacional generó y permitió que Las Termas desde el año 2014 sea el centro de atención del mundo lo que genera que sea visitada por turistas de distintos países por la presencia por cuarta vez consecutiva del Campeonato Mundial de Motociclismo, MotoGP, sumado a la WTCC internacional y las distintas competencias automovilísticas nacionales. La construcción del Museo del Automóvil se convirtió en un polo de atracción que recibe miles de visitantes, esto se combina cuando los turistas recorren el circuito integrado por la nueva Costanera, visitan el Dique Frontal, el Autódromo y el Aeropuerto Internacional. La ciudad recuperó su fisonomía en la zona céntrica con la remodelación de la plaza San Martín y la implementación en la construcción a cielo abierto a través del proyecto de la Came (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) en las calles Caseros y Rivadavia con la colocación de adoquines y que este año el municipio inició la obra sobre la calle Sarmiento. Circuito tradici onal Las Termas de Río Hondo ofrece a los visitantes su tradicional circuito donde los turistas pueden conocer y disfrutar los encantos de la ciudad termal como el Dique Frontal, el Autódromo Internacional Termas de Río Hondo, el Aeropuerto Internacional, el Parque Martín Miguel de Güemes, el Centro de Orientación Termal, la Plaza de la Salud, los distintos museos como el municipal Rincón de Atacama, municipal de Bellas Artes, la Feria del Río, la Libertad y la ubicada en el Dique Frontal. rec reaci ón y espa rci mie nto Los miles de turistas que lleguen a Las Termas de Río Hondo podrán degustar los platos tradicionales y regionales visitando los distintos restaurantes que se encuentran apostados en el microcentro o pueden compartir tragos y sándwiches en los bares y confiterías. Por la noche pueden compartir y disfrutar en familia y entre amigos concurriendo a la confitería de Casino del Sol que ofrece shows en vivo y cuenta con una exquisita gastronomía y una excelente atención gastronómica, distintas peñas musicales, boliches y pubs. una coci na regional de al to nivel Las Termas de Río Hondo siempre se ha destacado por contar con una de las mejores manos en el campo gastronómico. Los comensales que arriban a la ciudad termal prefieren el tradicional y sabroso "Chivito" de la región, el clásico dorado y las riquísimas empanadas. El delicioso chivito al asador o en sus diversas preparaciones culinarias, es el más solicitado en hoteles y restaurantes, con algunas preparaciones nuevas de los jóvenes chef que le ponen su impronta y creatividad. El chivito que se consume, pertenece a la zona rural del Dpto. Río Hondo y forma parte de la economía regional, por cuanto la calidad está garantizada con un sello de "valor agregado", típicamente regional. En el arte culinario de Río Hondo, también se saborean los "dorados a la parrilla" y otras especies como las bogas. Los tamales, locro, humita en chala, son otros platillos regionales para el deleite del visitante. El Autódromo Internaci onal El Autódromo Internacional Termas de Río Hondo, es uno de los más modernos y veloces del país. Recibe anualmente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad del país, entre ellas el Turismo Carretera, el TC 2000 y el Top Race. Después del rediseño del italiano Jarno Zaffelli, recibe desde 2014 los grandes Premios de la República Argentina, de Moto GP, este año albergó cerca de 170 mil espectadores entre el viernes y domingo, es un circuito de carácter internacional. Sin olvidar que el circuito es anfitrión de la categoría de la WTCC internacional como de las distintas categorías nacionales de automovilismo. Muse o del Automóvil El moderno Museo del Automóvil se encuentra ubicado en el predio del Autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. El mismo exhibe una importante muestra de vehículos de colección, algunos de los cuales son de los museos Fangio, La Plata y Arturo Scalise y atesora la mayor cantidad de motos antiguas. La muestra permanente del Museo del Automóvil de Termas de Río Hondo se presenta como un recorrido que hace escala en momentos destacados del automovilismo y motociclismo deportivo de la Argentina y el mundo. Para los que tengan la posibilidad de conocerlo se encontrarán en sus instalaciones con seis espacios que comprenden autos y motos que han sido protagonistas de páginas inolvidables en la historia grande del deporte motor. 1) Turismo Carretera; 2) Sport Histórico; 3) Espacio Fangio; 4) Industria Nacional; 5) Fórmula 1 y 6) Motos Clásicas. Funciona en el horario de 9 a 21. inversi ones del sec tor privado Desde hace 12 años que Las Termas viene manteniendo un crecimiento sostenido en materia de infraestructura, en ese sentido es la inauguración del Hotel Amerian Casino Carlos V, un establecimiento de 5 estrellas que ofrece los servicios que los visitantes requieren cuando llegan al destino turístico por excelencia como la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Los hoteleros y gastronómicos invierten en los últimos en refacciones y remodelación en sus establecimientos para alcanzar el grado de optimización en los servicios que buscan cuando llegan al destino los turistas que cada año son mas exigentes lo que obliga al empresariado como a los empleados a asistir a permanentes cursos de capacitación organizados desde el sector público como el privado.