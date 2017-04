Fotos Las Termas nuevamente a pleno para Semana Santa

13/04/2017 -

Tras el rotundo éxito que significó el paso por cuarta vez consecutiva del MotoGP que reunió a más de 150 mil espectadores, Las Termas de Río Hondo no tiene descanso y ya se prepara para recibir a miles de turistas que ya reservaron su habitación para disfrutar de la Semana Santa en la ciudad termal. Las Termas evolucionó y se transformó en los últimos 12 años con un crecimiento en infraestructura mediante la aplicación de políticas públicas integradas en materia de turismo entre Nación, Provincia y Municipio. En la actualidad el destino turístico termal por excelencia rompió la estacionalidad y no solo recibe turistas en temporada sino que se extendió con un segmento destacado de visitantes en temporada baja entre los meses de noviembre y febrero. Para ello es fundamental el compromiso que viene sosteniendo en los últimos años el empresariado hotelero con la apertura de más de 50 establecimientos con todos los servicios. Desde el 2005, cuando asumió la gobernación el Dr. Gerardo Zamora, Las Termas de Río Hondo dio un giro no solo cuantitativo sino cualitativo en materia de políticas turísticas que hoy se ven profundizadas en la gestión de gobierno que lleva adelante la Dra. Claudia de Zamora, por lo cual la "Ciudad Spa" por naturaleza se benefició con la construcción de obras de infraestructura básicas que hoy le permiten posicionarse como uno de los destinos más importantes no solo de la Argentina sino a nivel internacional. Y ello se ve reflejado en cada fin de semana largo, en las vacaciones de invierno y de verano y en la mayoría de los demás fines de semana, cuando la ciudad se llena de turistas ávidos por reencontrarse con sus atractivos naturales y artificiales, o bien llegan por primera vez para conocer esta sorprendente ciudad de la que todos hablan maravillas y a la que todos quieren regresar.