Fotos Mons. Chávez: "Siempre se puede resucitar en una vida nueva"

13/04/2017 -

AÑATUYA, Taboada (C) El obispo de la diócesis de Añatuya, José Melitón Chávez, participa activamente de varias actividades por Semana Santa, tanto en esta ciudad como en otras localidades del interior diocesano. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, puntualizó aspectos religiosos de esta semana especial, y también se refirió a la situación social del país, por lo que realizó un profundo llamado al diálogo y a consensuar la paz para el bien de la comunidad. Refiriéndose a la Misa Crismal donde se reunió con todos los sacerdotes de la diócesis, indicó: "La fuente de nuestra misión es Jesús y sobre todo el misterio de su muerte y resurrección. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Estamos hechos para anunciarlo a Jesucristo, a nuestro pueblo y con nuestro pueblo, porque el pueblo de Dios, por el bautismo, es también (un pueblo) sacerdotal. Hemos renovado nuestras promesas y nos disponemos a recibir el anuncio pascual, para lanzarnos a asumir los desafíos de la historia". "Hay muchas realidades que necesitan de la Pascua del señor para animarnos a empezar de nuevo, por ahí hay noticias que nos desalientan, como la violencia en el seno de la familia, contra niños, jóvenes y mujeres, la violencia que es también la pobreza, el abandono de mucha gente y del medio ambiente que hace falta que se vuelva a transformar en un ambiente sano y respirable para que crezcan los niños y jóvenes con ganas de vivir y compartir con lo demás. Siempre se puede resucitar en una vida nueva". Consultado por la realidad social del país, manifestó: "Hay una violencia presente que a veces la gente y los medios la alimentan, tanto los medios clásicos como estos medios modernos que son las redes sociales, y que los manejan la gente directamente. Hay que ser muy responsables en eso y no engancharse en cualquier mensaje, en cualquier bronca o descalificativo y falta de respeto". Y amplió: "Una cosa es reclamar justicia, que está en el derecho de cada ciudadano, y otra cosa es el escrache permanente que genera violencia y no construye para nada. A nadie le hace bien eso; hay que buscar actitudes, gestos y palabras constructivas". Respecto de la dirigencia, afirmó: "Sabemos que hay resortes políticos que deben estar presentes, pero la mezquindad a veces se hace muy patente, parece que lo importante es descalificar al otro y en eso se llega a extremos. Nuestro país está frenado en esa violencia, descalificación y agresión mutua. Necesitamos salir de esto y la Pascua tiene que ser un llamado fuerte a resucitar de esto, hay que bajar un cambio y apostar por la paz y el diálogo". Agenda de semana santa El obispo participará hoy en Weisburd (Moreno) en la misa de la Cena del Señor, mañana en la celebración de la Pasión en El Colorado (Juan F. Ibarra) y por la noche en el Vía Crucis de Los Juríes (Taboada). El sábado, presidirá la Vigilia Pascual en la Catedral de Añatuya y el domingo por la mañana en el Monasterio Madre de Dios y por la tarde en la ciudad de Bandera (Belgrano).