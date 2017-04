"Me niego a modificar mi día a día de acuerdo con los dichos de los demás"

13/04/2017 -

Nicolás Cabré reflexionó también sobre la situación actual del teatro en la Argentina y, además, sobre los chismes.

¿Cómo ve la actual situación del teatro?

El tema está difícil, hay varias salas vacías, por eso es tan valorable el riesgo de esta apuesta en calle Corrientes.

¿Le importan los chismes?

Para nada, ni estoy pendiente de esas cosas, no soy tecnológico: no tengo redes sociales, me niego a modificar mi día a día de acuerdo a los dichos de los demás, casi no miro televisión: si la pantalla está prendida es porque mi hija está viendo Disney Junior, aunque si veo mis trabajos televisivos.