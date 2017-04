La Liga de las Instituciones de Frías programó su novena fecha

Hoy 07:35 -

CHOYA, Choya (C) El torneo Claro Inter Cell se disputará desde las 20 su capítulo nueve. La cita será en el Parque Municipal de Frías y cuenta con la coordinación de la Liga de las Instituciones.

El programa será el que se detalla a continuación: Aoma vs Banco; Salud vs Biodiesel; Obras sanitarias vs Profesores; Policía vs Polideportivo; Comercio vs Social y Tránsito vs Loma Negra.

Las posiciones son las siguientes: Social 19; Profesores 18; Polideportivo 16; Policía y Biodiesel 13; Obras y Comercio 12; Aoma 11; Tránsito y Banco 9; Loma Negra 6 y Salud 2.