Jorge Sampaoli: "Se juega con mi nombre"

El entrenador de Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, aseguró hoy que "no es verdad" que ya haya aceptado la propuesta para convertirse en nuevo entrenador de la selección argentina de fútbol.

"Si hubiese dado el sí, querría decir que ya soy el entrenador de la selección argentina y eso no es verdad. No puedo hablar de esto", afirmó hoy, antes de que el Sevilla visite al Valencia en la Liga española de fútbol el domingo.

"No tengo opinión de lo que generan los demás. Yo estoy toda la semana acá pensando en el Valencia. El comunicado del club tiene que ver con una especulación, no me compete", añadió el técnico argentino.

"No me reuniría con nadie, ni con mi hermano, días antes de un partido. No me molestan cosas que no hago yo", agregó. "Ya fui técnico de Barcelona, PSG, Holanda, Arsenal... Se juega con mi nombre".

"Tengo un contrato con aristas favorables para ambas partes. Tengo que seguir como estaba porque nada se ha modificado. Para algo tan importante como lo de Argentina llegar a ser DT del seleccionado tendría que haber una reunión personal. Y no la ha habido", concluyó el que fuera seleccionador de la bicampeona americana Chile.