CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Abril de 2017
A LAS 22.15 CASO CERRADO SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 20:38 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. ALVIN Y LAS ARDILLAS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.00 LOS SIMPSONS
17.45 FÚTBOL AFA. INDEPENDIENTE - ATLÉTICO RAFAELA
20.00 CINE. HOMBRE DE HONOR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASO CERRADO SIN CENSURA
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.10 DR. HOUSE
CANAL 9
10.45 NEWELL’S OLD BOYS VS. ESTUDIANTES LP
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 CINE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
00.00 EN ESTÉREO
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 DOCUMENTALES
18.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 FESTIVAL PAÍS 17
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 DIVINA
13.00 CINE TRECE
15.45 BELGRANO VS. TALLERES
18.00 CINE TRECE
19.45 SARMIENTO VS. RACING
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. BOCA UNIDO
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 VA DE NUEVO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
08.57 EL SUEÑO DE TELULAH
10.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
10.57 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
12.40 MONSTERS, INC.
14.31 UN VIAJE DE AQUELLOS
16.16 REYES DE LAS OLAS
18.00 MUY PARECIDO AL AMOR
20.13 PAPÁS A LA FUERZA
22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
TCM
08.00 MI PRIMER BESO
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 LA PANTERA ROSA
13.40 RÍO BRAVO
15.55 KARATE KID
18.25 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL
21.00 LA LLAMADA
23.05 LA LLAMADA 2
TNT
08.23 UN CUENTO CHINO
10.19 DINOSAURIO
11.47 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
14.48 RATATOUILLE
16.53 WALL-E
18.39 VALIENTE
20.24 MADAGASCAR 2
22.00 VENGANZA DESPIADADA
00.00 CON AIR
SPACE
07.02 SPECIAL ID
08.38 TERMINATOR 2
11.12 EL EJECUTOR
12.54 ARMA MORTAL
14.57 SCARY MOVIE 4
16.25 EL JUEZ
18.13 EL EJECUTOR
20.00 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 EL ATAQUE
CINECANAL
09.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
10.30 27 BODAS
12.30 MONSTRUOS VS. ALIENS
14.10 EL MARINE
15.45 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS
17.55 LOS 33
20.05 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
22.00 ESPÍAS
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 MELISSA AND JOEY
11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
12.00 PAPÁ CANGURO
12.30 WTA CLARO OPEN COLSANITAS
14.00 WTA CLARO OPEN COLSANITAS
15.30 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME
17.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME
18.30 PAPÁ CANGURO
19.00 LOBO ADOLESCENTE
20.00 LOBO ADOLESCENTE
21.00 LOBO ADOLESCENTE
22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
A DONDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, GRAN PEÑA, A PARTIR DE LAS 23, CON LOS INFANTES, ROMANZA, Y FREDY PAEZ Y SU ACORDEÓN SANTIAGUEÑO.
UPIANITA
(INDEPENDENCIA, LUEGO RUTA 28)
+HOY, DE 19 A 24, JUAN CARLOS CARABAJAL, JULIÁN MIGUELES, Y EL TALLER DE DANZAS DE ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO. ARTESANO MARIO ACOSTA.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)
+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)
+DOMINGO 16, DE 18 A 22, LA TELÚRICA EN LA FERIA ARTESANAL. ARTESANÍAS, COMIDAS, VERDURAS ORGÁNICAS. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY: 15:30 (Cast) 18:30 (Cast), 22:00 (Cast) 00:45
HASTA EL 16/04: 15:30, 18:30 22:00. HASTA EL 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast). HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast) 01:00. HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP) HASTA EL 16/04: 14:30, 17:00, 19:00. HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY: 21:30 (Subt) 00:00. HASTA EL 19/04 21:30
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 15:00, 17:10, 19:30 (Cast)
HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)
HOY: 21:45 00:00. HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY: 14:30 (Cast) 17:3 (Cast), 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)
HASTA EL 16/04: 14:30 (Cast) 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)
DESDE EL 17/04 HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELL. 2D 20:50 (Todos los días)
LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP CASTELL. 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)
CASTELL. 2D 23:10 (Todos los días)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)
CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES (ATP)
CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $105
3D ENTRADA GENERAL: $110