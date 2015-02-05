CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Abril de 2017

A LAS 22.15 CASO CERRADO SIN CENSURA

Hoy 20:38 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. ALVIN Y LAS ARDILLAS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.00 LOS SIMPSONS

17.45 FÚTBOL AFA. INDEPENDIENTE - ATLÉTICO RAFAELA

20.00 CINE. HOMBRE DE HONOR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASO CERRADO SIN CENSURA

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.10 DR. HOUSE

CANAL 9

10.45 NEWELL’S OLD BOYS VS. ESTUDIANTES LP

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 CINE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

00.00 EN ESTÉREO

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 DOCUMENTALES

18.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 FESTIVAL PAÍS 17


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 DIVINA

13.00 CINE TRECE

15.45 BELGRANO VS. TALLERES

18.00 CINE TRECE

19.45 SARMIENTO VS. RACING

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

11.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. BOCA UNIDO

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 VA DE NUEVO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

08.57 EL SUEÑO DE TELULAH

10.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

10.57 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

12.40 MONSTERS, INC.

14.31 UN VIAJE DE AQUELLOS

16.16 REYES DE LAS OLAS

18.00 MUY PARECIDO AL AMOR

20.13 PAPÁS A LA FUERZA

22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

TCM

08.00 MI PRIMER BESO

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 LA PANTERA ROSA

13.40 RÍO BRAVO

15.55 KARATE KID

18.25 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL

21.00 LA LLAMADA

23.05 LA LLAMADA 2

TNT

08.23 UN CUENTO CHINO

10.19 DINOSAURIO

11.47 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

14.48 RATATOUILLE

16.53 WALL-E

18.39 VALIENTE

20.24 MADAGASCAR 2

22.00 VENGANZA DESPIADADA

00.00 CON AIR

SPACE

07.02 SPECIAL ID

08.38 TERMINATOR 2

11.12 EL EJECUTOR

12.54 ARMA MORTAL

14.57 SCARY MOVIE 4

16.25 EL JUEZ

18.13 EL EJECUTOR

20.00 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 EL ATAQUE

CINECANAL

09.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

10.30 27 BODAS

12.30 MONSTRUOS VS. ALIENS

14.10 EL MARINE

15.45 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS

17.55 LOS 33

20.05 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

22.00 ESPÍAS

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 MELISSA AND JOEY

11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

12.00 PAPÁ CANGURO

12.30 WTA CLARO OPEN COLSANITAS

14.00 WTA CLARO OPEN COLSANITAS

15.30 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME

17.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME

18.30 PAPÁ CANGURO

19.00 LOBO ADOLESCENTE

20.00 LOBO ADOLESCENTE

21.00 LOBO ADOLESCENTE

22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

A DONDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, GRAN PEÑA, A PARTIR DE LAS 23, CON LOS INFANTES, ROMANZA, Y FREDY PAEZ Y SU ACORDEÓN SANTIAGUEÑO.

UPIANITA

(INDEPENDENCIA, LUEGO RUTA 28)

+HOY, DE 19 A 24, JUAN CARLOS CARABAJAL, JULIÁN MIGUELES, Y EL TALLER DE DANZAS DE ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO. ARTESANO MARIO ACOSTA.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)

+DOMINGO 16, DE 18 A 22, LA TELÚRICA EN LA FERIA ARTESANAL. ARTESANÍAS, COMIDAS, VERDURAS ORGÁNICAS. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY: 15:30 (Cast) 18:30 (Cast), 22:00 (Cast) 00:45

HASTA EL 16/04: 15:30, 18:30 22:00. HASTA EL 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast). HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast) 01:00. HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP) HASTA EL 16/04: 14:30, 17:00, 19:00. HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY: 21:30 (Subt) 00:00. HASTA EL 19/04 21:30

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP) HASTA EL 16/04: 15:00, 17:10, 19:30 (Cast)

HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)

HOY: 21:45 00:00. HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY: 14:30 (Cast) 17:3 (Cast), 22:30 (Subt) 01:15 (Subt)

HASTA EL 16/04: 14:30 (Cast) 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)

DESDE EL 17/04 HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELL. 2D 20:50 (Todos los días)

LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP CASTELL. 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)

CASTELL. 2D 23:10 (Todos los días)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)

CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES (ATP)

CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $105

3D ENTRADA GENERAL: $110

 
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