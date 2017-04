FÚNEBRES | 15 de Abril de 2017

15/04/2017 -

- Ilberto Díaz (La Banda)

- Delfina del Valle Pereyra

- Ana María del Valle Gerez

- Víctor Hugo Luna

- Irma Mercedes Maud

- Víctor Hugo Luna (La Banda)

- María Cristina Gramajo

- José Carlos Suárez (La Banda)

- Eva Luz Orosco (Silípica)

- Dionicio del Carmen Guardo (Laprida)

- Carlos Eduardo Domínguez

- Rosa Figueroa

- Teodosia Bravo

- Lidia Ester Cortés

- José Dalmiro Salvatierra (Beltrán)

- Gerardo Demóstenes Montenegro

Sepelios Participaciones

BRAVO, TEODOSIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus hijas Angélica y Damiana, us hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C de duelo P l Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Su prima Edith Castiglione de Tarchini, sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad de Cuba e hijos Domingo, Gabriel y María Laura participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Adriana y flia. en este momento de dolor.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Elsa Fiorini de Feijoo, sus hijos Jorge Luis, Ana María, Víctor, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Los amigos de Adriana: Marcia, Eli de Montes de Oca y Carmen Ledesma de Roldán participan el fallecimiento de su hermano y acompañan a toda la familia, rogando por la paz eterna de su alma.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Emma B. Brunet de Ahedo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17 en Tucumán|. Edgardo Antonio Elean y familia participan con dolor el fallecimiento del tío del Dr. Francisco Cerro.

CORTÉS, LIDIA ESTER (Pochocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus hijos Pichón, Juan, Nena, Isabel, Pochola, Lili y Moroco, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11.30. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DOMÍNGUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Su esposa Mercedes, su hijo Gael, sus padres, Ramón Eduardo, Silvia Nieva, sus herm. Federico, Maximiliano, María, Elena, María Paula, María Oliva y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Sus hijos Daniel, Beatriz, Luis, hijos políticos Mariza, Oscar, Mónica, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, ROSA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Caminante no hagas ruido que mi mami se ha dormido en los brazos del Señor ". Sus hijos Olga Beatriz Naufal y Oscar Ocampo Molina, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ROSA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Querida tía jamás te olvidaremos. sus sobrinos Roberto, Cristina y Carli y sobrinos nietos. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

FIGUEROA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Sus sobrinos Norma Lady, Esther Noemí, Juan Carlos y Amado LLarrull (H ), y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ROSA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Carmen Corvalan Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Betty en su dolor. Su Mamá ya descansa en Paz.

FIGUEROA, ROSA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Manuel Alvarez y Beatriz Russo, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Eduardo Pellicer y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

FIGUEROA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Mario Malacheskii y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GER, CELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. Sus primos Stella Bernasconi y flia., Dr. Carlos Poupard y flia., Román A. Poupard y flia., María P. Poupard y flia., Dra. Eve Ávila de Salvatierra y flia., Dra. Nélida Poupard y flia., Emilio Poupard y flia., Alberto Poupard y flia., participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este dolor.

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Su madre Tomasa Coronel V de Gerez, sus hermanos Gustavo y Ramón y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Su madre Tomasa Coronel Vda. de Gerez, sus hnos. Gustavo, Ramón, h. pol. sobrinos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Iosep. ORG. AMPARO SRL. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada" Gabriela Borgioni e Ignacio Csagrande, acompañan a su incondicional amigo Ramón Gerez en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Tus compañeras de la promoción 88 del Colegio Belén te recordamos con cariño y acompañamos a tu familia en este momento

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Eduardo Oscar Coronel participa con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina. Que brille para ella la luz eterna.

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Ing. Eduardo Oscar Coronel, su hijo Héctor Coronel y flia participan con profundo dolor su fallecimiento

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Rosa Coronel y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Anita. y ruegan oraciones en su memoria

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Adriana Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su mamá Tomasa y a sus hermanos Gustavo y Ramón en tan difícil y penoso momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Anita. Descansa en paz, siempre te recordaremos con cariño. Ruegan al Señor pronta resignación a su familia.

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Sus vecinos de toda la vida, familias de: Carlos Monicci, Germán y Chicho Jugo, Lionel Moya, Susana Patire, Magalí Figueroa, Oscar Zorribas, Paulina de Salto, Williams Mananicci, Raúl Cristófoli, Adriana Navarro, Carlos Francavilla, Gabriel Llapur, Eugenia Sánchez, Carlos Arce, Rubén Jozami y Hugo Lastra participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) l 12/4/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la Paz. Servicio Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Ángel Japaze participa con dolor la partida de la mamá de su querida amiga Carmela. Ruega una oración en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Su esposa Norma Guevel, sus hijas Liliana y Marcelo, nietos Nazario y emilia, participan su fsallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Sus hermanos; Nena, Beto, Graciela, su ahijado Dimas y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Su sobrino Mario Alejandro Pereyra y su ahijado Dimas Bukret, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Flia. Muñoz Tuate., Flia. Muñoz, Miguel, Daniel, Marcelo, Mariela y Graciela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Flia. Luna y Flia. Coronel, participan el fallecimiento de Víctor Hugo Luna y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Ana Blanco, Marta Epstein, Mirta Hatum, Mirta Murad, Rosa Maria Conca, Nora Loto, Dario Toledo, Graciela Velázquez, Liliana Larcher, Silvia Carrizo, Alicia Ramos, Imelda Ramos, Susana Coria, Walter Sánchez y Silvia González participan con profundo dolor el fallecimiento del hno. de su compañera Graciela. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Roberto, Mariana y Gladys, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Beto y Graciela. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|.

Silvia González de Moltini, acompaña en tan doloroso trance a sus amigos Graciela y Beto. Eleva oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Dr. Andrés Barrionuevo y flia. acompañan en este difícil momento al amigo del alma Beto Luna y flia. Ruegan oraciones en su memoria

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Amigas de su hermana Graciela; Sara, Daniela, Pichona y Mary participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar " Los amigos de su hija Lili; Ingrid y Federico, Juanita y Eduardo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. El Señor te llevó a su lado a donde no existe el dolor, solo luz y paz " Tus amigos y vecinos del Grupo 1 ; Olga Suasnabar, Gaigorrí Betty, Ana de Durgam, René Sayago, Elvira Sánchez, Eduardo LLaguno, Elena de Alarcon, Roxana Castillo y Carmen Luna participan con dolor su partida y ruegan oraciones.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Livia Sofía Domínguez y su hija Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento del hno. de Graciela y Beto. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Osvaldo Palau, Maria Ines Fiad, sus hjos Ariel, Valeria y Analía, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Cristina Pérez de Privitera, participa el fallecimiento del hermano de su amiga Graciela. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Hugo! ejemplar esposo, padre, abuelo, ilumina desde el cielo a tu querida familia, deseos de tus primos hermanos Leonor, Carlos Salas y sus respectivas familias. Elevamos oraciones en tu querida memoria. Descansa en paz.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. "Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mi no permanezca en las tinieblas". Se precisa la fe del corazón para obtener la salvación. Las ex compañeras y amigas de la Esc. de Manualidades de su hermana Graciela: Norma de Pitzalis, Reina de Sández, Lilia de Abido, Rosa Aicicof de Juárez, Elisa de Ávila, Alicia de Carabajal, Margarita Alderete, Lucy de Apud, Evangelista de Cruz, Carmela Pirro, Mirta Blanco, Graciela Vargas, Nora Díaz, Traya de Bulacio, Mariana de Roldán, Anita Sosa, Ana María Salazar y Lelia López participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta, el amor no pasará jamás. Norma Herrera de Cano, Reina de Sandez, Lelia López y Silvio Torres participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Graciela y ruegan una oración para toda la familia.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Sus hermanos Selva, José, Elías, sus sobrinos y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Sus sobrinos Mónica Maud, y Lucio Sánchez, Ana Maud y John Cafrey, Cecilia Maud y Guillermo Brím con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Jamás te olvidaremos; Elsa, Mauricio, Yamil, Elena, Selva y Jose Maud, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Hugo Abud, Betty Zienteck, sus hijas Sofía e Irina, participan con dolor la partida de la tía Irma.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Ricardo Cruz, Susana Abud, sus hijos Gonzalo, Florencia, Valentina, Lourdes y su pequeño Jerónimo, participan con profundo dolor la pérdida de su querida tía Irma.

PEREYRA, DELFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Sus hijos Julio, Mario, Mirta, h. políticos Paula, Nely, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Los Flores. Cob. Caruso Cía arg. de Seguros. SERV. COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 421-9787.

PONCE, JOSÉ DOMINGO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Se invita a la misa que se oficiará en su memoria, hoy a las 21.30 hs en la parroquia Inmaculada Concepción, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Invitación a Misa

BELTRÁN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Pquia. Virgen del Valle, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARABAJAL, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su esposa Toti, hijos Juan y Sebastián, hijas políticas Eugenia y Yesica, nietos Berenice y Juan Ignacio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en Pquia. Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

DÍAZ, DOMINGO DIONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa Olga, sus hijos Gustavo, Luis y Nancy, hijo político Héctor, sus nietos Luciana, Aylen, Alma, Martina, Valentín, Santiago, Guillermo y bisnieto Leonel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RIQUELME, OMAR FELINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/12|. Hermano, hoy hace 5 años de tu partida, quien iba a pensar que te fueras tan pronto. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás para verte de nuevo y darte un abrazo y nunca más soltarte, comprendo que llegó el tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado, pero nunca pensé que dolería tanto, te extraño hermano. Pero sé que descansas en paz y aunque pase el tiempo siempre vivirás en nuestro corazón. Su madre Gervacia Gómez, hermanos, sobrinos y cuñados lo recuerdan con mucho cariño.

RIQUELME, OMAR FELINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/12|. Amor de mi vida, a 5 años de tu partida sigues intacto en el corazón de todos nosotros. No tengo palabras para agradecerte los inolvidables y bellos momentos compartidos. Fuiste un buen hombre, excelente compañero, ahora sos el ángel que me ilumina, me guía y protege todos los días de mi vida. Que Dios te dé el eterno descanso, amor. Tu mujer Gladys, tus hijos y nietos del corazón invitan a la misa que se oficiará el día domingo 16 a las 21 hs en catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

FLAMENCO, LUIS GABRIEL (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/07|. A un año más de tu partida buscamos en la memoria del tiempo, y en nosotras, buscamos esa niñez y adolescencia querida que a tu lado pasamos, quisieramos desandar el tiempo, volver a tu lado, encontrar esos lugares que recorríamos juntos en familia, esos años tan queridos. Fuiste padre y maestro, nosotras no sabiamos de dolor, porque fuiste amor y comprensión! Quisieramos que solo un instante volvieran aquellos días para volver a verte abrazarte y decirte ¡gracias papá!

Por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste capaz de hacer por nosotras. Tratamos de seguir tus pasos y así te recordamos ¡PAPÁ! Tus hijas Belén y Maricel Flamenco.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DÍAZ, ILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Su esposa Susana, hijos Walter, Ale, rené, Mariano, Nicolás, Miriam, Vanesaa, nietos Tacu, Luky, Mili, Martin, Carla, Diego, Brisa, Maia, gastón, Esteban, Maxi, Agustín, Lucas, Nare, Lupe, Damián y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron sepultados en cem. Los Acosta. Casa de duelo Los Soria, dpto Banda. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

GUTIÉRREZ, CARLOS ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Los integrantes del Taller de Libre expresión Musical de la 3ra. Edad. La Banda, saludan a su hijo Leonardo Gutiérrez y familia, los acompañan en este momento de duelo. Elevamos plegarias por su eterno descanso.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Su esposa Norma, su hija Liliana, h. pol. Marcelo, nietos Nazario y Emilia part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. Pque. de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PAZ, HÉCTOR DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus padres Mirian Jiménez y Pedro Paz, sus hermanos: Luis, Mirian, Iván, Natalia, sus abuelos Héctor Paz y elvira Paz, tíos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 10 hs. NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su esposa Hilda Coronel, sus hijos Daniel y Natalia, H. pol. Mirta y Oscar, nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 10.30 hs. Casa de duelo Berutti 1166 Bº villa Unión L.B. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos Poncio, su esposa Mercedes Susana Peralta e hijos Carlitos, Ana Lía, Mariela, Natalia y José Ramiro Poncio y demás familiares participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga y compañera de trabajo Natalia Suárez. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17||. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Sección Avisos Diario El Liberal José, Mariela, Nancy, Anahí y Oscar acompañan con cariño a la estimada compañera y amiga Natalia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Directivos y personal de diario El Liberal S.A. participan con dolor el fallecimiento del padre de su empleada Natalia Suárez. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. José Elías participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor y la oración a su compañera Natalia y demás familiares.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Los compañeros de su hija Natalia de la Oficina de Facturación: Richard Beltrán y Carolina Malanca participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Franco Parisini y su esposa Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Compañeros de su hija Natalia de sección Publicidad: Tere, Alejandro, Gustavo, Jorge, y Ciro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Raúl Miranda y flia paricipan con dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GUARDO, DIONICIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Sus hijos Gladis y Julio, h. pol. Alicia, sus nietos, bisnietos Norma Guardo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Laprida. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. 4219787.

OROSCO, EVA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus hermanos Elvino, Lito, Domingo, Esteban, Lidia, María, Leticia, Angela, Marcia, Fani, Ochi, Estela, Rubio, Neco, Ivan, Cuña, Yoli y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tuama, dpto Silípica. Serv. COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

PASTORE, NELSON (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/4/17|. Dr. Rolando O. Vittar y flia; Dr. Edgardo R. Vittar y flia; Dra. Noemí Vittar de Batika y flia; Dr. Osvaldo F. Vittar y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ DALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Su esposa Elisa, sus hijos Walter, Elsa y Jorge, nietos, bisnietos, hijos políticos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

SERRANO DE SERRANO, LUCIA CLARINDA (Muñeca) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/9|. Serás por siempre esa brisa que beses nuestros rostros y ese recuerdo dulce que está en nuestras memorias. Pasaron ocho años de tu partida al reino celestial, pero tu presencia siempre está y se mantendrá intacto entre nosotros. Hoy más que nunca te necesitamos y más allá de nuestro dolor por no tenerte físicamente, sabemos que desde algún rincón del cielo nos acompañas. Nuestra oración tendrá como destinatario un pedido especial al Dios de la Misericordia y será por tu descanso eterno. Te amamos y te tenemos presente en nuestras vidas, de eso no hay dudas. Su esposo Cesar Serrano, su hijo Jesús, su hija política, Alcira Diaz, sus nietas Fátima y Tamara invitan al oficio de la santa misa a realizarse hoy (15/04/17) en la capilla San Antonio de Padua de la localidad de Choya a las 20 para rogar por su eterno descanso al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Choya.

Agradecimientos

Recordatorios

OCARANZA, GUSTAVO ADOLFO (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/06|. Querido Bocha: Hoy se cumplen 11 años de tu partida inesperada al Reino de Dios, te extrañamos mucho, a pesar del tiempo transcurrido, pero sentimos tu presencia, como una luz imperceptible que nos acompaña en nuestra vida. Siempre vivirás en el corazón de quienes te amamos. Tu madre Norma, tus hemanas Marisabel, Norma Liz, Mariela y tu hijo Pablo.