Zapata: "Nos vamos con un sabor amargo"

15/04/2017 -

"Nos vamos con un sabor amargo, empatando un partido que a mi entender lo teníamos controlado. Queda una sensación de amargura porque perdimos dos puntos en un partido en el que creamos muchas situaciones y no pudimos convertir. Cuando pasan esas cosas, corres esos riesgos por eso da un poco de bronca pero ya hay que pensar en el partido que viene que es muy importante", fue lo primero que dijo Martín Zapata, volante ferroviario, al salir de vestuarios.

Luego agregó: "En el primer tiempo tuvimos muchas chances y hacíamos la más difícil. Leo generó muchas situaciones por afuera, llegamos hasta abajo del arco y no la pudimos meter, no encontramos el pase justo y donde iba la pelota no estábamos. Fueron distintas situaciones que no pudimos convertir y cuando uno no convierte, puede sufrirlo y lo sufrimos".

"Cuando un rival propone poco o no lo dejamos, corremos esos riesgos al no liquidarlo. Ojalá que esto nos sirva para corregir, aprender y que no nos pase más", amplió.

De cara a la "Lepra", dijo: "Hay que apuntar a descansar, recuperar un poco y pensar en el miércoles que es muy importate como todos pero al ser un rival directo hay que tratar de hacer el mejor partido posible y ganarlo".