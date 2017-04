Coleoni se fue masticando bronca por el resultado

Fotos FASTIDIO. El entrenador cordobés se fue con el dolor de no haber sumado de a tres pese a los merecimientos, pero dijo estar tranquilo por cómo se jugó.

"Debimos haber ganado por una diferencia de más de dos goles; por juego, por situaciones de gol, por ir hacia adelante, porque nos generaron dos situaciones de gol en todo el segundo tiempo. Pero es fútbol y por eso es tan lindo esto, a veces le toca ganar o empatar al que no lo merece y hoy pasó eso", fue la primera explicación de Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, en su conferencia de prensa.

El "Sapo" reveló que pensaba poner a Iuvalé justo antes del gol del empate. "Uno tiene que cerrar el partido cuando su arquero es figura, entonces tengo que ver qué hago para que el rival no me provoque zozobra. Pero fueron todos pelotazos y no nos creaban riesgo. Lo mismo iba a poner a Iuvalé porque tenía a González y Sequeira con molestias. Y no me quería jugar por miedo a quedarme con diez. Justo lo llamo a Silvio para que entre y hacen el gol y cambiamos puesto por puesto", contó.

El DT elogió que su equipo "tuvo mucha verticalidad, mucho juego, nos llegaron poco. Deberíamos haber hecho un gol más para estar más tranquilos, pero no se pudo".

"Nos quedamos sin dos puntos importantísimos. Pero hay que ser positivos y pensar que hemos sumado. Hemos jugado bien, el equipo se siente cómodo, se fueron todos los miedos, todas las dudas. Jugando de esta manera uno se siente mejor", completó.

Coleoni siente que su mensaje está siendo captado. "Creo que el equipo va encontrando una identidad, es lo que vimos, con asociaciones de juego, Miranda se encontró con el gol. Hoy no puedo reprocharle nada a los muchachos", manifestó.

Sobre la salida de Zuvinikar, dijo: "Tenía una molestia y me obliga a hacer un cambio que no estaba previsto. Eso nos condicionó la posibilidad de ir cambiando cosas del juego con los cambios".

También explicó por qué optó por Vílchez en vez de Zbrun: "Si íbamos empatando, entra Zbrun, porque está mejor para el gol. Pero íbamos ganando y Vílchez cumple una función más de obstrucción y defensiva".

Más adelante, volvió a lamentar no haber ganado. "Seguramente que duelen los puntos como le debe haber dolido a Paraná perder hoy. Esto es una lucha y hay que estar conscientes de que vamos a entrar y salir porque está todo muy parejo. Pero viendo al equipo como se planta de local y visitante, me quedo tranquilo", explicó.

Negó que a Central le haya faltado concentración. Y lo justificó: "Fue un rechazo que le cayó al ‘Malevo’ y la clavó al lado de un palo, si hubiera sido un córner o algo que quedó ahí, pero la rechazamos nosotros. Hay una virtud del pateador".

Por último, advirtió lo que no le gustó de su equipo: "El rival estaba nocaut y no le pudimos pegar el golpe para hacer el segundo".