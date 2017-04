Libertad venció a Bahía y se afianza en la sexta posición

15/04/2017 -

Liber tad de Sunchales vencio anoche a Bahia Basket por 82 a 67 y se afianza en la sexta posicion de la Conferencia Nor te, a la que tambien aspira Quimsa. El equipo de Facundo Muller encadeno su tercera victoria consecutiva y se ilusiona con jugar playoffs. En Corrientes, Regatas se quedo con el clasico, al vencer a San Martin por 90 a 65, con destacadas act u a c i o n e s d e Fabian Ramirez Barrios y Paolo Quinteros, ambos con 20. En Mar del Plata, Quilmes le gano a Echague por 106 a 77, con una tarea descollante del santiagueno Enzo Ruiz, q u e t e rmi n o c omo maximo encestador con 26 puntos. En Formosa, Atenas de Cordoba derroto a La Union por 90 a 81, con una buena labor de Bruno Labaque, con 19 puntos.Ć