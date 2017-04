Oficialismo y la oposición pujan por diferentes temarios

15/04/2017 -

El oficialismo buscará sesionar la semana próxima para debatir un conjunto de proyectos, mientras que la oposición -dividida entre las pretensiones del FPV-PJ y el Frente Renovador de Sergio Massa- aspira a realizar dos sesiones especiales con el tema docente de fondo- aunque es probable que de no llegar a acuerdos todos los pedidos fracasen por falta de quórum, ya que ninguno tiene mayoría para imponer el debate.

Fuentes parlamentarias adelantaron que el oficialismo sólo bajará al recinto el miércoles 19, si la oposición consigue el quórum en alguna de las dos sesiones, cuestión que parece hasta ahora lejana si los bloques no llegan a un acuerdo, ya que ninguno tiene mayoría como para alcanzar los 129 legisladores necesarios para sesionar.

Varias propuestas

El temario impulsado por Cambiemos, que pedirá su propia sesión especial para las 11.30, incluye proyectos que no son conflictivos y excluye finalmente la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE) que, si bien su aprobación había sido reclamada al Congreso por el presidente Mauricio Macri, se trata de un tema sensible y el oficialismo optaría por postergar ese debate para no profundizar el conflicto.

De esta manera, la intención del oficialismo es sesionar el miércoles para tratar modificaciones en la Cámara Federal de Apelación y de Casación Penal; un proyecto de Margarita Stolbizer (GEN) sobre la obligación de denunciar delitos y otro sobre importación de lámparas incandescentes y podría incluir el repudio de la Cámara baja a la situación de Venezuela, si es que el martes la comisión de Relaciones Exteriores, que preside Elisa Carrió, se reúne y logra emitir dictamen de ese texto.

Si bien no se oficializó todavía ningún pedido de sesión, el Frente para la Victoria-PJ, por un lado, y el Frente Renovador de Sergio Massa, por otro, pedirán dos sesiones especiales -una a las 9.30 y otra a las 10.30- para debatir el conflicto docente.