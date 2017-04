Séptima fecha de divisiones formativas

Fotos COMPROMISO. Villa Mercedes recibirá hoy en su cancha a Sportivo Colón en las categorías Premini, Mini y Preinfantiles.

15/04/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy varios partidos de la séptima fecha del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984.

La programación de partidos es la que se detalla a continuación: Huracán vs. Quimsa, en Premini (a las 15), Mini (16) y Preinfantiles (17); Jorge Newbery vs. Tiro Federal, en Premini (10), Mini (11) y Preinfantiles (12); Villa Mercedes vs. Sportivo Colón, en Premini (15), Mini (16) y Preinfantiles (17).

La fecha arrancó ayer con dos en las canchas de Contadores y Quimsa y se completará el lunes, con el partido entre Juventud e Independiente, en Premini (18.30), Mini (19.30) y Preinfantiles (20.30).

Los resultados de la quinta fecha en la categoría Preinfantiles fueron los siguientes: Villa Mercedes 36, Newbery 16; Lawn Tennis 8, Colón 54; Atamisqui 41, Tiro Federal 39; Independiente 32, Nicolás 26; Juventud 32, Quimsa 50; Belgrano 58, Huracán 39; Normal 38, Red Star 20; Contadores 22, Olímpico 57.