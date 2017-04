Olímpico recibe a Termas

15/04/2017 -

Con dos partidos, se completará hoy la segunda fecha del Torneo Apertura, que hace disputar la Asociación Capitalina.

En el estadio Vicente Rosales, Olímpico recibirá a Termas. A las 13 se enfrentarán en Cadetes y a las 14.15, en Juveniles.

Por su parte, el lunes arrancará la tercera fecha con la siguiente programación: Normal Banda vs. Olímpico, en Infantiles; Belgrano vs. Quimsa, en Cadetes y Mayores; Nicolás vs. Huracán, en Infantiles y Juveniles; Lawn Tennis vs. Sportivo Colón, en Infantiles y Juveniles; Newbery vs. Red Star B, en Infantiles.