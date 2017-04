Fotos Una sola variante para recibir a Sportivo Patria

15/04/2017 -

Mitre, único puntero de la zona A del Nonagonal en el torneo Federal A, se prepara para recibir mañana desde las 20, la visita de Sportivo Patria de Formosa, en el marco de la sexta fecha. Éste será un partido más que importante para ambos. Al local, ganar los tres puntos le posibilitaría dar un paso más hacia la clasificación a la tercera fase, mientras que para el Decano sumar puntos le permitiría mantener chances de seguir con vida. En ese sentido, el entrenador aurinegro Arnaldo Sialle comenzó a delinear el equipo que saltará al campo de juego. Guiándose de las últimas prácticas, el once inicial tendrá una sola variante con respecto del equipo que viene de golear a Sarmiento por 3-0 en la pasada fecha. Esa variante tiene que ver con la vuelta al primer equipo de Matías Moisés. El defensor estuvo ausente por un par partidos debido a que sufrió un esguince en la rodilla y ya recuperado volverá a jugar en lugar de Juan Manuel Lobato. De esa manera el ex Boca Unidos y capitán de Mitre formará dupla defensiva con Oscar Piris. El resto del equipo no sufrirá modificaciones. Serán los mismos que jugaron en Resistencia. El que habló en la previa del partido fue el mediocampista Juan Alessandroni quien define a este duelo como "otra final". "Será otra final, otro partido duro y espero que podamos conseguir los tres puntos en casa para tener más tranquilidad de cara a lo que se viene", aseguró en diálogo con Noticiero 7. "Sportivo Patria es un rival complicado. Uno prepara el partido para ser un equipo con seguridad defensiva porque sabemos que de mitad de cancha hacia adelante tenemos jugadores muy desequilibrantes. Trataremos de explotar eso", amplió el ex Unión de Mar del Plata. "A medida que pasan las fechas encontramos más solidez. Estamos creciendo y espero que podamos seguir así", finalizó la charla uno de los pilares en el funcionamiento de Mitre.