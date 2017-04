Tottenham, ante un duelo clave

15/04/2017 -

Tottenham buscará hoy recortar la distancia con el líder Chelsea cuando reciba a Bournemouth, desde las 8.30, hora argentina, en uno de los siete partidos de la 33ra. fecha de la liga inglesa.

En tanto, Manchester City (61) irá por otro triunfo ante Southampton, como visitante, para mantenerse en zona de clasificación para la Liga de Campeones 2017-2018. El resto de los partidos de hoy son: Crystal Palace vs. Leicester; Watford vs. Swansea; Sunderland vs. West Ham; Stoke City vs. Hull City; Everton vs. Burnley.