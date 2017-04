Inter vs. Milan en el clásico

15/04/2017 -

Inter y Milan disputarán hoy desde las 7.30, hora argentina, el clásico de la ciudad, válido por la 32da. fecha de la liga italiana de fútbol, con el orgullo en juego y alejados de las principales posiciones. Por su parte, el puntero Juventus (77), con Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, enfrentará como visitante al Pescara.

En tanto, el escolta Roma (71), jugará como local ante Atalanta. La jornada se complementará con Cagliari vs. Chievo Verona; Palermo vs. Bologna; Genoa vs. Lazio; Fiorentina vs. Empoli; Torino vs. Crotone; Sassuolo vs. Sampdoria y Nápoli vs. Udinese.