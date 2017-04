Dos goles de Di María para la victoria y la punta del PSG

15/04/2017 -

Un doblete del rosarino Ángel Di María le dio el triunfo a París Saint Germain sobre Angers, 2 a 0, en la apertura de la fecha 33 de la Liga de Francia, lo que le permitió al equipo capitalino, con un partido más, alcanzar a Mónaco en la punta del torneo.

El integrante del seleccionado argentino de fútbol marcó a los 28 minutos de la etapa inicial y a los 39 del complemento.

Además el cordobés Javier Pastore jugó desde el inicio, mientras que el enganche ex Rosario Central, Giovani Lo Celso, permaneció en el banco de suplentes del PSG.

La fecha continúa hoy con Niza vs. Nancy, Montpellier vs. Lorient, Rennes vs. Lille, Guingamp vs. Toulouse, Metz vs. Caen y Monaco vs. Dijon. Mañana la cierran Nantes vs. Bordeaux, Bastia vs. Olympique Lyon y Olympique Marsella vs. Saint-Étienne.