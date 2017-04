Barcelona va por la recuperación en casa

15/04/2017 -

Barcelona, con el astro Lionel Messi, enfrentará hoy como local a Real Sociedad en un partido válido por la 32da. fecha de la liga española, desde las 15.45 hora argentina, sin lugar a equivocaciones en su objetivo de pelear por la punta del certamen.

Por su parte, Real Sociedad, con el arquero Gerónimo Rulli, se posiciona sexto con 52 puntos y buscará afirmarse en la zona de clasificación para la Liga de Europa 2017-2018.

La fecha empezó ayer en el Estadio San Mamés con la goleada de Athletic de Bilbao por 5 a 1 sobre Las Palmas, donde el argentino Mateo García fue titular.

El resto de los partidos de hoy son: Deportivo La Coruña vs. Málaga y Atlético de Madrid vs. Osasuna.

Mañana: Leganés vs. Espanyol; Valencia vs. Sevilla; Betis vs. Eibar; Granada vs. Celta. Lunes: Alavés vs. Villarreal.