Mons. Vicente Bokalic: "Es un signo hermoso y una gracia poder vivir estos momentos"

15/04/2017 -

El obispo de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, se unió a esta multitudinaria muestra de fe para impartir la bendición final de los fieles.

Ante esta sentida expresión en Viernes Santo, el obispo rescató: "Hoy recordamos el misterio de la entrega definitiva de Jesús al proyecto del Padre, que es el reino de justicia, amor, reconciliación, dignidad de las personas. Es un misterio de amor muy grande, lo recordamos con mucha alegría y gratitud de corazón a un Dios que comparte nuestra vida, que se hace cargo de todo lo humano para que desde la Cruz nos llene de fortaleza y paz. Como pueblo fiel en todos los lugares y en Santiago a través de este Vía Crucis en bicicleta, están manifestando ese amor a Jesús".

Bokalic se mostró contento por la participación de niños, jóvenes y adultos mayores: "Este tipo de acontecimiento lo recreemos permanentemente. Es todo un signo de recorrer la ciudad y qué hermoso que se vaya incorporando la familia completa y tanta gente que ve pasar esta caravana de fe. Es un signo hermoso y una gracia poder vivir estos momentos", señaló.

Luego remarcó que "seguramente lo hacen con fe, vienen porque creen en Jesús y quieren manifestarlo con su vida".

"La Semana Santa nos propone una renovación profunda de nuestra vida, abandonar lo malo, la indiferencia, situaciones de agresión e injusticia para acercarnos al misterio del amor de Dios", añadió.

Signo de esperanza

En estos tiempos en los que la fe católica está amenazada, la 33ª edición del Vía Crucis en Bicicleta se mostró como un poderoso signo de fe y esperanza.

"‘Es una manifestación religiosa muy grande, como lo fue la beatificación de Mama Antula o lo son las fiestas patronales de Mailín, la Virgen de Sumampa. Son realmente expresiones religiosas que nos ayudan a tener esperanza y a seguir trabajando", dijo Bokalic.

"En la vida cotidiana nos cuestionan la fe, a veces nos olvidamos de estas cosas en las relaciones familiares, en el compromiso ciudadano y no la manifestamos. La Semana Santa es un motivo especial para acercarse al Señor, renovar nuestra fe y los compromisos. Desde hace años decimos que la Iglesia está al servicio de la vida y la fe amenazada, así como en aquel momento se ha elegido ese lema, hoy sigue estando la fe amenazada por nuevos embates y desafíos. Hay gente que se aparta de la Iglesia, que deja de creer; hay gente que no ha tenido un acompañamiento y tenemos que estar atentos no para condenar, sino para proponer desde el estilo de vida de Jesús. El deber y la misión de los cristianos es el llamado de la Iglesia en salida, para acompañar, iluminar y estar cerca de aquellos que están alejados o descreen de todo", cerró el prelado.