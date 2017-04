Décimo capítulo para Los Clásicos Barriales

15/04/2017 -

En la tarde de hoy se disputará la décima fecha del Torneo "Carlos Leguizamón 2017", correspondiente a la zona norte de Los Clásicos Barriales.

La acción comenzará a las 15, en las canchas donde están programados cuatro partidos. En tanto, en los escenarios donde se jueguen tres cotejos, el primero se pondrá en marcha a las 15.30.

El programa completo es el siguiente:

En Mojones, Quilmes vs. La Banda de Memo (20); Peti FC vs. Panificadora Las 3 Hermanas (20) y Mojones vs. El Poli (30). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. Estudiantes B (20); Diego y Martín vs. Calle 109 (20) y Ruta Uno FC vs. Los Pibes de Huaico Hondo (30). En Mal Paso, Lamadrid vs. Los Piratas del 109 (20) y Barrio Aeropuerto vs. Juv. Ampl. Borges (20) y Mal Paso vs. La Cocheti (30).

En Calle 107, Árbol Solo vs. Román FC (20), Carnes La Hacienda vs. Séptimo Pasaje FC (20) y El Seppse vs. Pasaje Oeste (30). En Morumbí de Borges, Carnes Los Amigos vs. Fiambrería Real (20), Los Pibes del Poli vs. Petrolíder (20) y Polirrubro Aylén vs. La Loma FC (30). En Fondo de Borges, Primer Pasaje vs. Maxi Dani Fran (20), San Telmo vs. Juv. del Gas (20), Juv. Borges vs. La 203 de Huaico Hondo (20) y El Fondo de Borges vs. Stilnovo (30).

En Sexto Pasaje, Juv. de la Bañadera vs. La 21 del Barrio Aeropuerto (20), Sexto Pasaje vs. Los Amigos de la 18 (20) y Barrio Colón vs. Papelera El Mundo (30). En La Loma, Juan F. Ibarra vs. Los Pibes del Pasaje (20); Refrigeración Llanos vs. La Bañadera (20) y Los Calamares FC vs. Los Pibes Descalzo (30). En San Lorenzo, Calle 4 Jrs. vs. Las Tenas (20), Florería Ema vs. Pablo VI Jrs. (20) y Calle 4 FC vs. Autonomía FC (30).

En Villa Grimanesa, Juv. Villa Grimanesa vs. Verdulería Chiki (20), Los Pibes de la 18 vs. Villa Borges (20) y Carro Bar El Rey de Copas vs. Los Pumas (30). En Autonomía, El Nápoli vs. Los Calamares Jrs. (20), San Marco vs. El Vaso de Tarapaya (20) y La Rifa de Alberto vs. Pablo VI FC (30). En Santa Rosa, Los Millos vs. Los Pibes del Paseo Colón (20), Santa Rosa Jrs. vs. Juv. de Paseo Colón (20) y Santa Rosa FC vs. Gas del Estado (30). En Triángulo, San Esteban vs. Los Pacíficos (20), Triángulo Jrs. vs. Juveniles de Tarapaya (20) y Los Peregrinos vs. Los Pibes de Pacará (20). En Tarapaya, Emaús vs. Carlitos Legui FC (20), Almafuerte vs. La Perú (20) y Tarapaya vs. 6º Pasaje FC (30).