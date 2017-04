Cambio de horario en la Unión de Futbolistas

15/04/2017 -

La UFVA hará jugar hoy desde las 15.30, otra fecha de su torneo. El programa es:

En Complejo Russo 1, Racing vs. Calle 14 (45) y Recursos Hídricos vs. Racing (50). En C. Russo 2, La Loma vs. Estación La Curva (45) y UTA vs. Tinglados Manuel (50). En C. Russo 3, Stylo Gráfico vs. Almirante Brown (45) y Tinglados Albarracín vs. Feria del Newbery (50). En C. Russo 4, 16, Servi Sur vs. Cuarto Pasaje (50). En Nuevo Banco, Óptica Molinari vs. Bonafide (45) y Def. Antilo vs. Colectiveros (50). En Mistol, La Fusión vs. Bº Sarmiento (40) y Vet. Estudiantes vs. Panificadora Lola (50). En La Guarida (LB), Agua y Energía vs. Mojones (45) Kiosco Laly vs. Pasaje 21 (50).

En Estudiantes de Maco, Bº Sarmiento Go Sport vs. La Rifa de Alberto (45) y Bº Sarmiento vs. Villa Ángela (50). En Villa Tranquila, Ferretería Pece vs. Mojones (40) y Villa Tranquila vs. Refi Shop (50). En Villa Borges, Villa Borges vs. Pasaje 21 (40) y Villa Borges vs. Facheritos Kids (50). En San Antonio, 16, Los Amigos vs. Muebles R. Corvel (40). En Rosario Central, 16, R. Central vs. Bº Tradición (40). En Independiente, 16, Indep. vs. Joyex (50). En Luz y Fuerza, 17, Luz y Fuerza vs. D. Las Mellis (50). Triángulo ganó puntos ante Porvenir (45).