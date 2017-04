El torneo JR Indumentaria continúa hoy

Fotos ACCIÓN En El Potrerito, esta tarde habrá varios buenos partidos

15/04/2017 -

Esta tarde en los predios de El Potrerito en la zona sur de la ciudad capital, se jugará una nueva fecha del Campeonato Apertura "JR Indumentaria" que organiza la Liga Fan.

En esta oportunidad se disputará la sexta jornada, con una extensa cartelera con buenas propuestas. En la cartelera se destaca el duelo que protagonizarán Messina ante JP del 7C en cancha 5.

La programación completa se detalla a continuación.

Horarios: 14, 15.30 y 17.10.

En Cancha Nº 1: La Kinchada vs. Bº Juramento, Villa Las Delicias vs. Warriors y Tiendas Tukys vs. La Alvarado Stone.

En Cancha Nº 2: 13.50, El Puente vs. La 11-14 y 15.10, Sacachispas vs. Cacheteao con Coca.

En Cancha Nº 3: 13.50, Atlas FC vs. Los Collados y 15.10, Real Madrid vs. Bayer Munich.

En Cancha Nº 4: RH Hogar vs. Los Coyotes, Ferretera Pecce vs. Taller Tévez y América vs. Coesa.

En Cancha Nº 5: 14.20, Messina vs. JP del 7C; 15.50, Sara Mañu vs. O’ Globo Megacotillón y 17.30, La Andes vs. Pel. Nano.

En Cancha Nº 7: 13.50, Niupi vs. Nápoli y 15.10, Málaga vs. Los Amigos F.C.

En Cancha Nº 8: Imprenta Leo vs. Fecha F.C., Tar Tec vs. Los Potreros y La Necochea vs. Newbery.

En Cancha Nº 9: La Vagancia vs. All Boys, Beltrán City vs. Los Pibes y Quilmes F.C. vs. Bº Sarmiento.