Programa para hoy en la Nueva Liga Amateur en el club Coinor de Frías

15/04/2017 -

CHOYA, Choya (C) El torneo Miguel "Quetupí" Patire que es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías continuará sus acciones hoy en lo que respecta a su sexta fecha. Como es ya un clásico, los juegos tendrán lugar en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad".

Allí se medirán desde las 15 Veteranos vs. Estancia El Duende; Deportivo Choya vs. Canarios; Panificadora Suecia vs. Icaño y Tornería Pineda vs. Los Amigos.

Cabe destacar que al cierre de esta edición se producían los choques entre Carnicería Tres Hermanos vs. Atlético Quirós; Panificadora Jara vs. La Mexicana; M y M Deportes vs. Carpintería Jara y La Casa del Plomero vs. Mercadito Fernando. En la Zona A están punteros La Casa del Plomero y Deportivo Choya con 11 puntos, mientras que en la B lo hace M y M Deportes con 15 unidades.