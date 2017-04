Varias marcas lanzarán 15 nuevos modelos de 0km a partir de mayo

Fotos VENTAS. Prevén 800.000 autos.

15/04/2017 -

Las terminales e importadores prevén el lanzamiento de unos 15 nuevos modelos ante una proyección de venta de 800 mil unidades este año en el mercado automotor local.

Ford, Volkswagen, Citroën, Toyota, Jeep, Chevrolet, Mercedes Benz, Honda, además de Kia, BMW y Audi están presentando sus novedades como anticipo del Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires que se realizará en junio.

La lista de nuevos modelos que se incorporan a la venta en este mes son el Peugeot 301; los Ford Mondeo y S Max; los Volkswagen Passat y la pick up Amarok V6; los Toyota Etios y el nuevo Corolla; el Honda New FIT; los Citroën C3 Urban y Automático; los Chevrolet Captiva y Tracker; el Audi R8 V10 Plus; el Jeep Renegade Automático; el Kia Soul y los Mercedes-Benz Clase G y Sprinter 4x4, en distintas versiones.

"Las empresas se apuran a lanzar sus productos para aprovechar el ‘viento de cola" en materia de ventas que se produce en el mercado automotor, ya que en el primer trimestre se patentaron más de 230.000 vehículos.

Para Rubén Beato, secretario general de la Asociación de Concesionarios (Acara), "esta serie de lanzamientos forma parte de un impulso que se le quiere dar a un sector que muestra señales de reactivación. También es real que en el primer trimestre se patentaron un 68% de autos importados, lo que marca una tendencia de los últimos 5 años.